Самый действенный способ борьбы с сорняками

Самым доступным методом избавления от сорной травы является скашивание их тяпкой.
Благодаря подобным манипуляциям удастся ликвидировать только надземную часть сорной травы. Убрать корни поможет мульчирование участка при слое мульчи 5-10 см.
А самым действенным способом избавления от "ненужных" растений считается перекапывание участка вилами.
Дачники со стажем утверждают, что таким образом ликвидируют даже многолетние сорняки с корнем.
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