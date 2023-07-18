Самый действенный способ борьбы с сорняками

09:16 2023-07-18

Сорняки - проблема, с которой не устают сражаться дачники, мечтая об их полном исчезновении. Есть способ воплотить желаемое в жизнь.

Самым доступным методом избавления от сорной травы является скашивание их тяпкой.

Благодаря подобным манипуляциям удастся ликвидировать только надземную часть сорной травы. Убрать корни поможет мульчирование участка при слое мульчи 5-10 см.

А самым действенным способом избавления от "ненужных" растений считается перекапывание участка вилами.

Дачники со стажем утверждают, что таким образом ликвидируют даже многолетние сорняки с корнем.

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