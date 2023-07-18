Подкормка из консервированного горошка - универсальное средство питание для многих овощей

Для приготовления особого питания для дачных культур понадобится банка зеленого горошка (самый дешевый вариант сгодится для этих целей).

Понадобится 3 ст. л. продукта смешать с несколькими ложками сиропа из банки с консервированным овощем. Далее состав взбивают на блендере до получения однородной консистенции.

Теперь нужно развести массу с пол-литрами чистой воды и дать раствору настояться в теплом месте.

Универсальное удобрение для большинства овощей готово к применению.