Подкормка из консервированного горошка - универсальное средство питание для многих овощей

09:30 2023-07-18

Чего только не применяют дачники ля того, чтобы вырастить овощи и фрукты вкусными, крупными, без химии и в большом количестве. В этом деле поможет удобрение из консервированного горошка.

Для приготовления особого питания для дачных культур понадобится банка зеленого горошка (самый дешевый вариант сгодится для этих целей).

Понадобится 3 ст. л. продукта смешать с несколькими ложками сиропа из банки с консервированным овощем. Далее состав взбивают на блендере до получения однородной консистенции.

Теперь нужно развести массу с пол-литрами чистой воды и дать раствору настояться в теплом месте.

Универсальное удобрение для большинства овощей готово к применению.

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