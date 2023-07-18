37-летняя Линдси Лохан родила первенца

В конце осени 2021 года Линдси Лохан призналась фанатам, что бойфренд предложил ей руку и сердце. Возлюбленным артистки является арабский финансист по имени Бадер Шаммас.

Летом прошлого года избранники узаконили свои отношения, о чем информирует СтарХит.

Спустя почти год - в марте текущего года, Лохан поделилась новостью, что находится в положении.

В настоящее время известно, что знаменитость примерила наконец статус матери, так как новорожденный - ее первенец. Произошло радостное событие вчера, 17 июля, в Дубае.

Селебрити родила мальчика, которого назвали Луайи (имя имеет арабское происхождение).