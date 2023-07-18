Питание для розы в июле для цветения, радующего глаз

Обильно цвести любимые цветы дачниц "заставит" средство, приготовленное из куриного помета, 1,5 л которого смешивают с 25 л воды, после чего накрывают крышкой и настаивают в течение 4-6 дней.

Затем приготовленный состав разбавляют водой 1:15.

Перед применением удобрения в средство добавляют еще 1 ст. л. суперфосфата и 1 стакан чистой жидкости.

Далее 3 л настоя размешивают в большом ведре воды и обеспечивают полив таким раствором в околоствольную область дачных красавиц.