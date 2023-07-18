Средство, использование которого на грядке с помидорами до конца июля, обеспечит щедрый урожай любимых овощей

Грядку с томатами нужно удобрить следующим составом: смесью древесной золы, жмыха горчицы и измельчённой яичной скорлупы.

Все эти компоненты берут в равных долях.

Подкормив почву, где растут помидоры, таким сыпучим средством, дачник добьется улучшения состояния грунта, обеспечит овощам поступление всех необходимых элементов, защитит растение от многих болезней.

Применяя такой порошок, нужно особо пристальное внимание уделить участкам под кустами культур.