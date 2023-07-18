Охлобыстин, который уходил в запои, рассказал, что в него вселялся дьявол

Пил Иван Охлобыстин по-черному вместе со своей женой Оксаной.
Актер признается, что "дьявол заставлял" его творить глупые и опасные вещи.
К примеру, артист садился в неадекватном состоянии на мотоцикл и отправлялся на нем в метро, убегал от стражей порядка.
Во время застолий он не ограничивался рюмкой высокоградусного спиртного, а набирался до невменяемого состояния.
К счастью, Иван осознал, что пьянки ни к чему хорошему не приведут, сумев взять себя в руки.
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