Советы экспертов для тех, кто хочет вырастить урожай сладкой и крупной малины

Малина - свето- и теплолюбивая культура. Посаженный в тени ягодный куст расти, цвести и плодоносить будет плохо.

При таких условиях малина будет уязвима перед недугами и вредными насекомыми.

Открытое и солнечное место подойдет идеально для высаживания малинника.

Обрезка кустов - еще один важный этап в уходе за растением. Если игнорировать такую процедуру, малина зарастет лишними ветвями, затеняющими друг друга и поглощающие полезные вещества, необходимые плодам.

Необрезанный ягодный куст - хрупкий под тяжестью ягод. Обрезать малину нужно ежегодно, ликвидируя старые и слабые побеги и оставляя сильные и здоровые.

Полив растения игнорировать не стоит, так как можно получить урожай твердых, лишенных сока ягод.