Советы экспертов для тех, кто хочет вырастить урожай сладкой и крупной малины

Малина - свето- и теплолюбивая культура. Посаженный в тени ягодный куст расти, цвести и плодоносить будет плохо.
При таких условиях малина будет уязвима перед недугами и вредными насекомыми.
Открытое и солнечное место подойдет идеально для высаживания малинника.
Обрезка кустов - еще один важный этап в уходе за растением. Если игнорировать такую процедуру, малина зарастет лишними ветвями, затеняющими друг друга и поглощающие полезные вещества, необходимые плодам.
Необрезанный ягодный куст - хрупкий под тяжестью ягод. Обрезать малину нужно ежегодно, ликвидируя старые и слабые побеги и оставляя сильные и здоровые.
Полив растения игнорировать не стоит, так как можно получить урожай твердых, лишенных сока ягод.
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