Удаление нижних листов капусты - гарантия получения урожая крепких и сочных кочанов

Ликвидация нижних листьев капусты облегчает сбор урожая, а сами кочаны будут крепкими и сочными.
Удаление "ненужной части" растения также помогает обнаружить слизней и улиток, которые прячутся внизу капусты. В жаркую погоду беспозвоночные отлично себя чувствуют под капустными листами.
Также под "лишней капустой" скапливается влага, которая может привести к развитию опасных процессов. Удаление нижних листов является профилактикой против различных заболеваний.
Без "ненужной зелени" полив культуры значительно упрощается, корни будут получать достаточное количество влаги.
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