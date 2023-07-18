Удаление нижних листов капусты - гарантия получения урожая крепких и сочных кочанов

Ликвидация нижних листьев капусты облегчает сбор урожая, а сами кочаны будут крепкими и сочными.

Удаление "ненужной части" растения также помогает обнаружить слизней и улиток, которые прячутся внизу капусты. В жаркую погоду беспозвоночные отлично себя чувствуют под капустными листами.

Также под "лишней капустой" скапливается влага, которая может привести к развитию опасных процессов. Удаление нижних листов является профилактикой против различных заболеваний.

Без "ненужной зелени" полив культуры значительно упрощается, корни будут получать достаточное количество влаги.