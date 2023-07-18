Монеточка оспаривает в суде штраф за отсутствие маркировки иноагента в интернете

11:51 2023-07-18

Исполнительница Монеточка отказывается платить штраф за отсутствие маркировки иноагента в Сети и обжалует подобное решение через суд.

Сведения об обжаловании Монеточкой штрафа за то, что певица не обозначает себя как иноагент в интернете, появились на официальном сайте Басманного суда российской столицы.

Знаменитость не раз резко отзывалась о действиях российских военных в Украине, выступала против проведения СВО.

Артистку внесли в реестр физических лиц, являющихся иностранными агентами.

Российское законодательство гласит, что музыкант должна отмечать все собственные публикации пометкой о "позорном статусе". Монеточка не желает этого делать, а потому на нее наложили штраф.

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