Свекла, посаженная по краям грядок с другими овощами, творит чудеса

О том, что различные культуры помогают друг другу расти и развиваться лучше, знает каждый дачник.

Свекла, посаженная рядом с луком, чесноком, морковью или картофелем, поможет получить урожай крупных и здоровых овощей.

Также корнеплод оказывает положительное влияние на такие культуры, как салат, редис и капусту.

Принесет свои плоды овощ и при совместных посадках с фасолью, при учете, что растения не должны расти одно на одном. Свекла предпочитает много места.

Данный вариант посадки растения позволяет упростить процедуру его прореживания.