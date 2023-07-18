Растения, которые можно посадить на грядке, где рос чеснок

Петрушка и укроп будут расти ароматными и сочными, если посадить их на "экс-грядке" чеснока.
Для того чтобы зелень росла пышной, не нужно садить ее слишком часто.
Есть мнение, что редис, посаженный в конце лета, обладает особой сочностью и вкусом. Этот овощ хорошо растет после чеснока, только землю перед посадкой нужно удобрить древесной золой.
Спустя пару дней после процедуры можно приступать к посадке.
Клубника, как известно, не должна расти много лет на одном месте. Отличным участком для пересадки ягодных кустов будет земля, подарившая урожай чеснока.
Предварительно почву следует подкормить бором, кальцием, калием и фосфором.
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