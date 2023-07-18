Растения, которые можно посадить на грядке, где рос чеснок

Петрушка и укроп будут расти ароматными и сочными, если посадить их на "экс-грядке" чеснока.

Для того чтобы зелень росла пышной, не нужно садить ее слишком часто.

Есть мнение, что редис, посаженный в конце лета, обладает особой сочностью и вкусом. Этот овощ хорошо растет после чеснока, только землю перед посадкой нужно удобрить древесной золой.

Спустя пару дней после процедуры можно приступать к посадке.

Клубника, как известно, не должна расти много лет на одном месте. Отличным участком для пересадки ягодных кустов будет земля, подарившая урожай чеснока.

Предварительно почву следует подкормить бором, кальцием, калием и фосфором.