Эминем, неожиданно появившийся на выступлении Эда Ширана, вызвал восторг поклонников

В Детройте (США) 15 июля текущего года прошел концерт Эда Ширана. Зрителей ждал огромный сюрприз.
Британский исполнитель пел композицию "Lose Yourself", которая стала одним из саундтреков к картине "Восьмая миля", когда в зале появился "хозяин" песни.
Эминем вышел на сцену и подхватил песню, которую исполнял Ширан.
Зрители пришли в восторг от двойного удовольствия наблюдать сразу двух своих кумиров. Совместное исполнение артистами "Lose Yourself" также порадовало поклонников.
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