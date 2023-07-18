Эминем, неожиданно появившийся на выступлении Эда Ширана, вызвал восторг поклонников

В Детройте (США) 15 июля текущего года прошел концерт Эда Ширана. Зрителей ждал огромный сюрприз.

Британский исполнитель пел композицию "Lose Yourself", которая стала одним из саундтреков к картине "Восьмая миля", когда в зале появился "хозяин" песни.

Эминем вышел на сцену и подхватил песню, которую исполнял Ширан.

Зрители пришли в восторг от двойного удовольствия наблюдать сразу двух своих кумиров. Совместное исполнение артистами "Lose Yourself" также порадовало поклонников.