Эминем, неожиданно появившийся на выступлении Эда Ширана, вызвал восторг поклонников

13:04 2023-07-18

Британский певец Эд Ширан исполнял песню Эминема "Lose Yourself" на своем концетре, когда рэпер появился на сцене и стал сам зачитывать "свой речитатив".

В Детройте (США) 15 июля текущего года прошел концерт Эда Ширана. Зрителей ждал огромный сюрприз.

Британский исполнитель пел композицию "Lose Yourself", которая стала одним из саундтреков к картине "Восьмая миля", когда в зале появился "хозяин" песни.

Эминем вышел на сцену и подхватил песню, которую исполнял Ширан.

Зрители пришли в восторг от двойного удовольствия наблюдать сразу двух своих кумиров. Совместное исполнение артистами "Lose Yourself" также порадовало поклонников.

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