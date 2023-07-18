Кабачки гниют прямо на грядке: какие ошибки допущены

Владельцам дач следует внимательно изучать прогнозы синоптиков. Если лето выдалось дождливое, придется потрудиться, защищая кабачки от переувлажнения, чтобы те не начали гнить прямо на местах посадки.
Густые грядки овощей ни к чему хорошему не приведут, а, соответственно, подобное положение вещей может способствовать развитию различных опасных недугов растения.
Дачники со стажем в курсе, что нездоровые, сухие листья и цветки кабачков нужно убирать.
Игнорирование такой процедуры может привести к тому, что культура начнет болеть, а признаком многих напастей является гниение.
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