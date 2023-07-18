Средство, несколько капель которого поможет вырастить урожай крупных помидоров высокого качества

Состав на основе аптечного йода способен обеспечить помидорам рост и защиту от недугов.

Для приготовления раствора понадобится 4 капли препарата растворить в 10 л воды.

Такой полив на регулярной основе помогает культурам расти крепкими. Томаты при его применении растут не по дням, а по часам.

Для достижения необходимого результата, нужно под каждый куст израсходовать по 2 л средства.

Также действенной является еще одна подкормка с йодом. На большое ведро, в котором 9 л воды, нужны 1 л сыворотки и 20 капель дезинфицирующего состава.