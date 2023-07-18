Экс-сотрудники Пугачевой назвали размер ее гонорара на корпоративах

Интересен тот факт, что в 500 000 евро (50 000 000 рублей в переводе на российские) не входят расходы на перелет.

Экс-сотрудники Аллы Борисовны утверждают, что певица готова радовать поклонников до сих пор, но только за такие деньги. Подобными сведениями люди Пугачевой поделились в интервью изданию KP.RU.

Сейчас исполнительница вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале, где скоро состоится музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, куда звездная чета приглашена в качестве зрителей.

Зато на латвийскую сцену выйдут Верка Сердючка, Вера Брежнева, Андрей Макаревич.