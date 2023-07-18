Позы, облегчающие схватки при родах: это больше миф или все же реальность

Акушеры-гинекологи с осторожностью раздают советы по этому поводу. Их опыт показывает, что универсальной позы для роженицы не существует.

Для конкретной женщины возможны разные варианты. Кому-то легче переживать схватки, стоя на четвереньках, другим, лежа на боку, а третьих выручает фитбол.

В одном врачи сходятся, что при схватках лежать на спине не слишком полезно. У роженицы может закружиться голова за счет сдавливания сосудов, и даже возникнуть кислородное голодание плода.