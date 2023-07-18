Растения, посадка которых на огороде избавит от необходимости бороться с колорадским жуком

14:24 2023-07-18

Колорадский жук не дает дачникам покоя в сезон, ведь вредитель способен загубить посадки картофеля и других культур. Как раз и навсегда забыть об этой проблеме?

Вредителя нужно отпугнуть, в чем помогут некоторые культуры.

Колорадский жук перестанет "захаживать" на огород, где растет кориандр, бархатцы, тимьян.

Также насекомое не выносит такие полезные растения, как шалфей, хрен, чеснок, лук и фасоль.

Для достижения максимального эффекта культуры нужно посадить в междурядьях картофеля и вокруг всего участка. Такая защита позволит дачникам уберечь урожай овощей от гибели.

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