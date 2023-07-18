Опавшие и побитые яблоки не нужно выбрасывать: они пригодятся в дачном деле

Опавшие плоды - отличный компонент для компоста, но только после дезинфекции раствором железного купороса.

Для приготовления состава нужно 200 гр. средства и 3 ст. л. мочевины на большое ведро воды.

После такой обработки яблок в компостной яме их нужно посыпать смесью грунта и древесной золы. Опавшие фрукты выкладывают слоями.

Если на улице тепло, компост каждые 14 дней поливают составом на основе микробиологических препаратов с сенной палочкой ("Фитоспорин-М").

В случае температуры ниже 10 градусов процедура прекращается.

На следующий год удобрение применяют для клумб и овощных посадок.