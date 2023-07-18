Нюша добивается плоского живота после того, как родила двоих детей, с помощью иглоукалывания

На странице в социальных сетях Нюша поделилась фотографией своего живота.

Знаменитость рассказала, что занимается иглоукалыванием, надеясь на положительный эффект от процедуры.

Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) призвала поклонников не пугаться, так как зрелище на снимке не из приятных, но звезда утверждает, что эффект от таких занятий потрясающий.

Напомним, что семейная жизнь у селебрити началась в 2017 году, когда она связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Сивовым, которому успела уже подарить дочь Симбу-Серафиму (4 года) и сына Саффрона (1 год).