Качество урожая картофеля можно улучшить в августе при помощи особого питания

На состояние и размер корнеплодов можно повлиять при помощи особого удобрения.

В 10 л воды разводят 1 ст. л. сульфата магния. Данный состав используют для проведения внекорневой обработки от недугов и вредных насекомых.

Не помешает посадки картофеля защитить от грибковых заболеваний. Тут пригодятся народные средства, но можно приобрести также готовые препараты ("Ордан").

Для получения качественного урожая картошки важны и сроки уборки, так как корнеплоды могут потрескаться.

Ботва подскажет, когда пора шевелиться. Если она "полегла", то спустя 7 дней, самое время пожинать результаты своего труда.