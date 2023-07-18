Открытые пузырьки с йодом помогут вырастить урожай здоровых овощей в теплице

Также благодаря йоду на овощах отсутствуют трещины и им не страшен грибок.
На этом положительное влияние аптечного препарата на растения не заканчивается.
Средство применяют как стимулятор созревания помидоров и гарантию их долгого хранения.
Продвинутые садоводы-огородники развешивают пузырьки с йодом по углам парника в начале лета. На 6 кв. м нужно 4 открытых флакончика
Баночки с антисептиком нужно периодически менять.
Дачнику нельзя находится в такой теплице долго, чтобы не навредить своему здоровью.
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