Открытые пузырьки с йодом помогут вырастить урожай здоровых овощей в теплице

Также благодаря йоду на овощах отсутствуют трещины и им не страшен грибок.

На этом положительное влияние аптечного препарата на растения не заканчивается.

Средство применяют как стимулятор созревания помидоров и гарантию их долгого хранения.

Продвинутые садоводы-огородники развешивают пузырьки с йодом по углам парника в начале лета. На 6 кв. м нужно 4 открытых флакончика

Баночки с антисептиком нужно периодически менять.

Дачнику нельзя находится в такой теплице долго, чтобы не навредить своему здоровью.