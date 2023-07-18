Тимати сообщил причину, по которой ушел со сцены

Тимати заявил, что в настоящее время погружен в бизнес.

Знаменитость заявил, что у него сейчас нет никакого желания выступать и записывать хиты, так как он не хочет "развлекать публику" до 60 лет.

Тимур Юнусов утверждает, что существует уйма направлений, где он хочет реализоваться. Зацикливаться на чем-то одном - не его тема.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к тем, кто посвятил жизнь сцене, но у каждого свои планы на жизнь.