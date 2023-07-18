Способ избавиться от муравьев, который активно использует старшее поколение

Муравьи портят посадки, уродуют бутоны цветов, разводят тлю на участке.
Выдворить вредителей с дачи поможет нашатырный спирт, на основе которого готовится специальный раствор.
Такой способ не нанесет вреда растениям, а будет служить для них еще и питанием.
Состав на основе нашатыря готовится просто и быстро. Нужно развести аптечное средство с водой из расчета 1:10.
Таким раствором заливают муравейник, который приведет к гибели вредителей.
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