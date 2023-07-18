Способ избавиться от муравьев, который активно использует старшее поколение

15:56 2023-07-18

Муравьи - санитары леса, а на даче от насекомых куча проблем. По этой причине избавиться от вредителей мечтает каждый дачник.

Муравьи портят посадки, уродуют бутоны цветов, разводят тлю на участке.

Выдворить вредителей с дачи поможет нашатырный спирт, на основе которого готовится специальный раствор.

Такой способ не нанесет вреда растениям, а будет служить для них еще и питанием.

Состав на основе нашатыря готовится просто и быстро. Нужно развести аптечное средство с водой из расчета 1:10.

Таким раствором заливают муравейник, который приведет к гибели вредителей.

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