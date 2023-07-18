Уход за виноградом в июле, от которого зависит какой будет урожай

Сейчас все силы культуры должны быть направлены на формирование и рост ягод. Помочь растению нужно через процедуру пасынкования побегов, растущих в пазухах листьев.
Дачники обрезают такие побеги ножницами или секатором.
Также нельзя забывать об удалении плодов, остановившихся в росте, поврежденных листьев и побегов.
Грамотно организованный полив - еще одно важное условие при выращивании винограда. 15 л воды под виноград выливают раз в 7 дней.
Можно использовать мульчу (скошенную траву), чтобы влага не испарялась слишком быстро.
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