Уход за виноградом в июле, от которого зависит какой будет урожай

Сейчас все силы культуры должны быть направлены на формирование и рост ягод. Помочь растению нужно через процедуру пасынкования побегов, растущих в пазухах листьев.

Дачники обрезают такие побеги ножницами или секатором.

Также нельзя забывать об удалении плодов, остановившихся в росте, поврежденных листьев и побегов.

Грамотно организованный полив - еще одно важное условие при выращивании винограда. 15 л воды под виноград выливают раз в 7 дней.

Можно использовать мульчу (скошенную траву), чтобы влага не испарялась слишком быстро.