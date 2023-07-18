Наследник Краско Федор сообщил о состоянии здоровья актера в настоящее время

Чуть раньше сообщалось, что Ивана Краско перевели из реанимации в обычную палату в неврологическом отделении центра имени Алмазова.
В палате интенсивной терапии знаменитость находился в течение 5 дней.
Сын артиста Федор Краско в интервью spb.kp.ru рассказал, как чувствует себя его родитель сейчас.
Наследник сообщил, что улучшение состояния здоровье отца на лицо. Он уже общается с медиками, но сына пока с ним связывать отказываются.
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