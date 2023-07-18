Растения, которые повышают плодородность почвы

Растения-сидераты отлично справляются с такой задачей. К ним относятся белая горчица, рапс из семейства крестоцветных, бобовые "в лице" клевера, люцерны, люпина, а также такие представители злаковых, как овес, рожь, пшеница.

Особое внимание обращают на себя гречиха и фацелия.

Не нужно останавливаться на одном виде сидератов. Их нужно смешивать и чередовать (но не в одну посадку) для достижения лучшего эффекта.

Нужно учитывать тот фактор, что не все культуры хорошо себя чувствуют рядом друг с другом.