Наргиз назвала российский шоубиз лицемерным

Узбекская исполнительница свято верит, что не принята российскими коллегами из-за того, что у нее есть принципы.

Музыкальную индустрию РФ Наргиз Закирова назвала лживой и лицемерной.

Певица призналась, что ни с кем из российских артистов не дружила. Хорошие отношения у нее были только с Александром Медведевым (Шура), которого она назвала родственной душой.

Закирова заявила, что намерена выпустить композицию на украинском языке, а также альбом песен на русском и английском.