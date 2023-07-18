Наргиз назвала российский шоубиз лицемерным

17:30 2023-07-18

Наргиз Закирова, которой запрещено пересекать границу с РФ в течение полувека, в интервью журналистке Екатерине Гордеевой обругала российских шоу-бизнес.

Узбекская исполнительница свято верит, что не принята российскими коллегами из-за того, что у нее есть принципы.

Музыкальную индустрию РФ Наргиз Закирова назвала лживой и лицемерной.

Певица призналась, что ни с кем из российских артистов не дружила. Хорошие отношения у нее были только с Александром Медведевым (Шура), которого она назвала родственной душой.

Закирова заявила, что намерена выпустить композицию на украинском языке, а также альбом песен на русском и английском.

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