Морковь, выращиваемая каждый год на одном месте, не даст хорошего урожая

17:41 2023-07-18

Правила севооборота никто не отменял. Морковь "вытягивает" из грунта все полезные вещества, поэтому садить овощ на том же месте в следующем году не стоит.

Грядка, где росла морковь должна отдохнуть от культуры как минимум 2, а лучше 3 года, пока не восстановится почва.

Лучше засеять такую землю сидератами, которые ее восстанавливают, рыхлят и насыщают полезными элементами, отпугивают вредных насекомых.

Знающие садововоды-огородники советуют после морковки садить бобовые. Эксперты отмечают, что томаты на "экс-морковной грядке" радуют урожаем.

Саму морковь лучше высаживать после редиса, чеснока, лука.

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