Морковь, выращиваемая каждый год на одном месте, не даст хорошего урожая

Грядка, где росла морковь должна отдохнуть от культуры как минимум 2, а лучше 3 года, пока не восстановится почва.

Лучше засеять такую землю сидератами, которые ее восстанавливают, рыхлят и насыщают полезными элементами, отпугивают вредных насекомых.

Знающие садововоды-огородники советуют после морковки садить бобовые. Эксперты отмечают, что томаты на "экс-морковной грядке" радуют урожаем.

Саму морковь лучше высаживать после редиса, чеснока, лука.