Раскисление почвы кальцием - отличное средство в борьбе с хвощем и пыреем

Изначально эксперты советуют осуществить раскисление грунта при помощи средств, содержащих кальций.

Далее участок необходимо перекопать, избавившись от корней хвоща и пырея, которые у них очень глубокие и крепкие.

Остатки сорняков нужно сжечь за пределами участка.

Дачники советуют выдергивать молодые растения, так как со взрослыми "особями" бороться намного сложнее.

Посаженные на даче овес, озимая рожь, горох, гречиха, яровой рапс будут красть у сорной травы свет, мешая тем расти. 2- 3 сезона посадки таких сидератов и хвощ с пыреем больше не будут расти на участке.