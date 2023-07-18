На протяжении 18 лет Джон Хэмм встречался с актрисой Дженнифер Уэстфелд, но за это время детей они не завели

Вполне возможно, они были одного мнения по поводу детей, потому что прожить 18 лет вместе без единогласия в таком важном вопросе невозможно.

Джону на данный момент 51 год, и дети у него вряд ли появятся, тем более он заявил, что он был бы ужасным отцом.

В 2012 году он рассказал, что видит своих друзей, у которых есть дети, и удивляется, как они в 6 утра на работе могут находиться в вертикальном положении.