На протяжении 18 лет Джон Хэмм встречался с актрисой Дженнифер Уэстфелд, но за это время детей они не завели

18:03 2023-07-18

Еще одним замечательным актером без детей является Джон Хэмм, который известен по сериалу "Безумцы", а также по фильмам "Малыш на драйве", "Ты водишь", "Город воров" и "Ничего хорошего в отеле Эль Рояль".

Вполне возможно, они были одного мнения по поводу детей, потому что прожить 18 лет вместе без единогласия в таком важном вопросе невозможно.

Джону на данный момент 51 год, и дети у него вряд ли появятся, тем более он заявил, что он был бы ужасным отцом.

В 2012 году он рассказал, что видит своих друзей, у которых есть дети, и удивляется, как они в 6 утра на работе могут находиться в вертикальном положении.

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