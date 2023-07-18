Фигурист Шабалин сообщил, почему не навещал Костомарова в больнице

Максим Шабалин, который был партнером Оксаны Домниной, и Роман Костомаров до болезни последнего участвовали в одном проекте.

Шабалин стал гостем кинофестиваля "Хрустальный", где ответил на вопросы представителей СМИ. Журналисты поинтересовались, навещал ли он Костомарова в больнице.

Фигурист не стал лукавить, признавшись, что нет, но не по своей инициативе. Спортсмен сообщил, что Роман не желал никого видеть, пока лечится.

Максим убежден, что коллеге удастся преодолеть все трудности, что уготовила ему судьба, и вернуться на лед.