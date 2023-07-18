Сок: пить или не пить

Сначала о плюсах

Учёные из американского Университета Буффало доказали, что стакан апельсинового сока снижает риск подагры и помогает справиться с вредными последствиями одновременного употребления жирной и углеводистой пищи. Ведь в нём содержатся вещества под названием нарингенин и гесперидин, которые благодаря своим антиоксидантным свойствам помогают уменьшить активность окислительных процессов в организме.

Например, как показывают исследования, апельсиновый или грейпфрутовый — уменьшают уровень воспаления в организме, а гранатовый и вовсе спасает наше сердце! Он примечателен высоким содержанием пуникалагина — это вещество из группы полифенолов, которое понижает уровень холестерина и препятствует его окислению, стимулирует выработку ферментов печени, которые расщепляют жиры и тормозят образование бляшек на стенках сосудов.

Правда, врачи хотя и хвалят гранатовый сок, но всё же скептически относятся к мнению, что с его помощью можно повысить уровень железа в крови — мясо или печень в этом отношении куда эффективнее.

А вот для здоровью сердца он, похоже, приносит заметную пользу. К такому выводу пришли канадские учёные из Института питания и пищевых продуктов: они проанализировали 67 исследований и выяснили, что умеренное потребление сока может улучшить ситуацию в случае сердечно-сосудистых проблем.

Другой вариант с доказанной пользой — яблочный сок, он улучшает работу мозга. В одной из работ назвали даже точную цифру — 75% — настолько при регулярном употреблении снижается риск развития болезни Альцгеймера. Учёные связывают это с усилением выработки ацетилхолина, важного для нервной системы. Кстати, именно яблочный сок — самый популярный и массово производимый в нашей стране. Чаще всего он бывает восстановленным, то есть сделанным из концентрата.

А в чём минус?

В одном стакане обычного фруктового сока (хоть свежевыжатого, хоть из магазина), как правило, не меньше 4-5 ложек сахара. Кроме того, в отличие от цельных фруктов, здесь нет клетчатки, которая удержала бы этот сахар от моментального всасывания в кровь.

Проблема соков ещё и в том, что ими на полках магазинов нередко притворяются гораздо более водянистые нектары и другие напитки — где собственно фруктовой части совсем мало.

Ещё один недостаток этих напитков — витамин С разрушается при термической обработке, хотя его потом, как правило, добавляют искусственно.

Следует помнить и о том, что пить натощак или запивать лекарства цитрусовыми соками — точно не стоит! Когда вы не позавтракали и решили начать день со стаканчика свежевыжатого, то это вызовет большой скачок сахара в крови. Если делать это на постоянной основе, то увеличится вероятность риска развития диабета.