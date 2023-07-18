Топ-5 продуктов с витамином В12

Печень – лучшее лекарство?

Открытию витамина В12 предшествовали печальные события. В середине XIX века обнаружили странную болезнь, среди симптомов которой кроме слабости, бледности и сонливости, наблюдалось поражение нервной системы с психозами и деменцией. Заболевание назвали злокачественной анемией. Она считалась неизлечимой целых 75 лет! Лишь в 1926 году появился свет в конце тоннеля, когда американские врачи впервые попробовали применить для лечения недуга сырую или слегка проваренную печень. Неожиданно самочувствие пациентов, ежедневно получавших порцию такого субпродукта, стало улучшаться. Специалисты, конечно, догадались, что в печени содержится некий ценный элемент, но ещё 20 лет никто не мог разгадать его тайну. Пациентам ради излечения приходилось каждый день пить печёночный сок и съедать больше килограмма субпродукта. Не каждый мог выдержать такое испытание…

Только в 1948 году учёные из США и Великобритании сумели выделить из печени вещество, получившие название “витамин В12”. Американские врачи Уильям Парри Мёрфи, Джордж Майкот и Джордж Уиппл за свои открытия даже получили Нобелевскую премию. Так что же это за жизненно важный элемент?

Он отсутствует в растительных продуктах

Витамин В12 относится к группе водорастворимых биоактивных веществ, богатых кобальтом – их ещё называют кобаламинами. С пищей он в основном поступает в виде цианокобаламина, поэтому её и принято считать «истинной» формой В12. В отличие от других витаминов, он не синтезируется ни растениями, ни животными. Его вырабатывают бактерии! Они живут в почве и оказываются в пищеварительной системе домашних животных, когда те поедают траву и листву.

Кобаламин попадает к ним в кровь, затем накапливается в органах и тканях. Больше всего его в печени, почках, поджелудочной железе, сердце, мозге, желудке, селезёнке, лёгких и языке. Часть В12 проникает в яйца и молоко животных. Что касается рыбы и других морских жителей, то они получают витамин через водоросли, на которых живут синтезирующие его бактерии.

Правда, есть одна группа продуктов, стоящая особняком — квашеная капуста, кимчи, ферментированные соевые бобы, тайский рыбный соус, комбуча и другая похожая пища. Дело в том, что в ферментации участвуют бактерии, которые могут синтезировать и В12. Однако его количество ничтожно мало, речь идет даже не о миллиграммах, а лишь о следах присутствия цианокобаламина.

Другое дело, что производители нередко искусственно обогащают продукты полезными веществами – в том числе и В12. Так что не стоит удивляться, увидев на упаковках с дрожжами, с сухими завтраками, растительным молоком или соевыми сосисками упоминание о нём.

Что В12 делает в организме

В чём польза этого витамина, не похожего на своих собратьев? Почему без него самочувствие сильно ухудшается? Кобаламин принимает активное участие в кроветворении, в образовании красных кровяных телец (эритроцитов). Низкий уровень В12 снижает их количество и мешает им правильно развиваться. Эритроциты, обычно маленькие и круглые, при дефиците витамина увеличиваются и приобретают овальную форму, теряя способность легко перемещаться из костного мозга (где образуются) в кровоток, в результате основные органы недополучают кислород.

Важен он и в период беременности. Дефицит кобаламина на ранних сроках увеличивает риск врождённых нарушений, например, дефектов нервной трубки – зачатка центральной нервной системы. Кроме того, его нехватка в организме матери порой приводит к преждевременным родам или выкидышу.

Может он сыграть злую шутку и с людьми в возрасте, ведь В12 принимает участие в развитии нервных волокон. При его нехватке головной мозг теряет нейроны, что приводит к потере памяти и слабоумию.

В ОАЭ учёные даже проводили исследования с участием пожилых людей на ранней стадией деменции. Оказалось, что комбинация из добавок витамина В12 и омега-3 жирных кислот заметно притормаживает ослабление умственных способностей.

Как понять, что организму не хватает кобаламина?

Этот витамин годами копится в печени и селезенке, и запасы его могут быть внушительными. Так что острая недостаточность наступает только в том случае, если организм недополучает его около 3‒5 лет. Яркими симптомами дефицита В 12 считается повышенная раздражительность, слабость, и такие неврологические проявления как покалывание, онемение и жжение в руках и ногах, неустойчивая походка и в снижении когнитивных способностей. Чаще всего такой витаминной недостаточность страдают люди старше 60 лет.

Главная причина дефицита — отсутствие в питании продуктов животного происхождения.

Препятствуют всасыванию цианокобаламина и некоторые заболевания— целиакия (непереносимость глютена), болезнь Крона (воспаление ЖКТ) и ахлоргидрия (отсутствие соляной кислоты в желудочном соке). Иногда – при проблемах с печенью, почками или при дисбактериозе – витамин слишком быстро распадается в организме или выводится из него.

Ну а теперь самое время выяснить, как вкусно и своевременно пополнять организм этим витамином.

Пять продуктов, богатых бесценным В12

Субпродукты

Не лишним будет повторить, что больше всего цианокобаламина содержат печень и почки животных. Порция бараньей печени весом 100 граммов даёт невероятные 3,571% от суточной нормы В12! Кроме того, она богата медью (для иммунитета), селеном (польза для сосудов), витаминами А (хорошее зрение) и В2 (укрепление волос). Говяжья и телячья печень — тоже не отстают, в них около 3000% от рекомендуемой нормы.

Морепродукты

Среди даров моря лидируют осьминоги — 1500% от суточной дозы на 100 граммов. В них, помимо кобаламина, много селена, железа и фосфора, важного для роста костей. На втором месте мидии — 1000% от нормы цианокобаламина в комплекте с высокой концентрацией марганца, необходимого для нормальной работы нервной системы. Следом идут устрицы (537,9%) и камчатский краб (375%) с каракатицей (225%).

Рыба

Удивительно, но больше всего В12 в скумбрии — почти 792% от суточной нормы. Скумбрия хороша ещё тем, что богата селеном и омега-3 жирными кислотами. Дальше по списку идёт всеми любимая сельдь. Стоит обратить внимание также на сардины, ставриду, красную икру, форель, лосось, горбушу и нерку.

Яйца

Яйца – ещё один отличный источник полноценного белка и витаминов группы В (особенно В2 и В12). Два больших яйца (около 100 граммов) содержат 46% от нормы В12, плюс 39% суточной дозы В2, участвующего в выработке ферментов.