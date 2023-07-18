Пять советов, чтобы оздоровить кишечный микробиом

Два килограмма микроскопических помощников

Кишечник населяют почти 100 триллионов микроорганизмов, полезных и не очень. Если человек здоров и правильно питается, микроорганизмы живут дружно и честно выполняют свою работу. Они расщепляют белки, жиры, углеводы, разлагают непереваренные остатки еды, синтезируют аминокислоты, витамины, гормоны и ферменты, принимают участие в обменных процессах, регулируют иммунитет, выделяют вещества, помогающие всасыванию кальция, железа, витаминов D и Е.

Вся кишечная микробиота весит примерно 2 килограмма, и её состав у каждого человека может быть разным. Но во всех случаях работает непреложное правило: когда полезные бактерии в большинстве, они подавляют рост патогенных микроорганизмов и не дают им разгуляться.

С чего всё начиналось

Когда нидерландский натуралист Энтони Ван Левенгук изобрёл микроскоп, он стал изучать всё подряд, в том числе и продукты жизнедеятельности человека. Рассмотрев фекалии, он удивился, увидев множество бактерий. Чуть позже, в XIX веке, была найдена взаимосвязь между патогенными микроорганизмами и некоторыми заболеваниями (такими, как сибирская язва и туберкулёз). Но полноценное изучение микробиоты и её влияния на здоровье началось только с развитием новых технологий в медицине.

Впрочем, Илья Ильич Мечников, один из основателей отечественной микробиологии, уже в начале XX века написал: «Многочисленные ассоциации микробов, населяющих кишечник человека, в значительной мере определяют его духовное и физическое развитие». В те времена это стало сенсацией! Мечников также много рассуждал о пользе кисломолочных продуктов для кишечной микрофлоры, изучая питание европейских долгожителей. Именно он открыл йогуртовые бактерии, при помощи которых, с его лёгкой руки, в России начали делать сыворотку из кислого овечьего молока.

Организм и микрофлора: ты — мне, я — тебе

На состав микробиома влияют генетика, состояние здоровья, питание, физическая активность и приём определённых лекарств. Да и сам микробиом воздействует на организм — это как улица с двусторонним движением. К примеру, стенки кишечника служат мощным барьером для защиты от вирусов и патогенных микробов – но воспалительные процессы, приём антибиотиков и неправильное питание приводят к тому, что он ослабевает.

Состояние кишечника сказывается и на психическом здоровье, и на умственной деятельности. Такая связь известна в медицине как «ось кишечник-мозг». Кишечные микробы влияют на память, настроение и когнитивные способности, они могут стать причиной синдрома хронической усталости и расстройств пищевого поведения. Исследования на лабораторных животных доказали, например, что мыши со стерильным кишечником острее реагируют на стрессовые ситуации, чем их собратья с богатой микрофлорой.

Могут стать следствием проблем с микробиомом и кожные высыпания. Дело в том, что кожа и кишечник постоянно обмениваются между собой сигналами. Когда возникает бактериальный дисбаланс, активируются определённые иммунные клетки, они и вызывают хроническое воспаление. Это приводит к розацее, акне, экземе, дерматитам и псориазу. Некоторые бактерии выделяют ещё и особые вещества, вызывающие зуд при кожных заболеваниях.

Неприятный запах изо рта тоже часто связан с нарушениями в кишечной микрофлоре. Они выражаются во вздутии живота, газах, диарее, изжоге, воспалительных процессах, непереносимости каких-то продуктов и колебаниях веса. Учёные вычислили среди обитателей микробиома даже бактерию похудения. Если она есть, то клетки нормально реагируют на инсулин и впитывают глюкозу, в противном случае развивается инсулинорезистентность – симптом диабета II типа.

Японские исследователи, увлеченные темой долголетия, вообще как-то предположили, что в кишечнике долгожителей, миновавших 100 летний рубеж, живут особые бактерии — и они выделяют некие желчные кислоты, продлевающие жизнь. Однако пока эта гипотеза осталась неподтвержденной — слишком мало доказательств.

Совет первый: заселять кишечник “хорошими” бактериями

Так как же помочь кишечнику в слаженной работе? Конечно, здесь многое зависит от питания. Лучший вариант — это пробиотики, живые бактерии, которые содержатся в некоторых продуктах и пищевых добавках. К ним относятся лакто- и бифидобактерии, пропионовокислые бактерии, некоторые виды стрептококков и лактококки. Они помогают восстановить нормальную микрофлору и подавляют активность патогенных микроорганизмов.

Содержатся пробиотики в ферментированной еде — натуральном йогурте, кефире, ацидофилине, пахте, комбуче, квашеной капусте, кимчи, соленьях, пасте мисо, сброженных соевых бобах (натто), ферментированных соевых бобах темпе, а также в квасе, яблочном уксусе, оливках в рассоле и горьком шоколаде. Богаты ими хлеб на закваске, выдержанные сыры (гауда и чеддер) и мягкие — вроде моцареллы.

Такая еда помогает (постепенно, разумеется) справиться с дисбактериозом, метеоризмом, коликами и вздутием живота, активизирует работу иммунной системы, восстанавливает нормальный баланс микрофлоры после лечения антибиотиками, уменьшает последствия кишечных инфекций и подавляет активность бактерии Хеликобактер пилори, вызывающей заболевания желудка.

Совет второй: кормить их полезной едой

Пробиотики, пребиотики… Как не запутаться в похожих названиях? Пребиотики — это особые питательные вещества, нутриенты, которые не перевариваются в кишечнике стандартным способом (при помощи ферментов). Они состоят из молекул, соединённых между собой слишком прочными связями. Справиться с ними могут только специфические микроорганизмы, которые их поедают. Получается, включая в рацион продукты, богатые пребиотиками, мы даем пищу “хорошим” бактериям и помогаем им бороться с “плохими”, оздоравливая микрофлору кишечника.

К пребиотикам относятся, например, лактулоза и лактоза (молочные продукты); инулин (цикорий, лук и чеснок, топинамбур, бананы, спаржа, кабачки, арбузы и хурма); клетчатка (овощи, фрукты, орехи, цельное зерно, бобовые); витамин В10 (пивные дрожжи); а также устойчивые крахмалы (геркулес, белая фасоль, чечевица, паста, картофель).