Спирулина: чудо-продукт или бесполезная добавка

То ли водоросли, то ли бактерии

Спирулину называют водорослью, но на самом деле это одноклеточные цианобактерии, которые первыми на земле, почти 700 миллионов лет назад, развили способность к фотосинтезу. Живут они в воде, хотя способны существовать и в экстремальных условиях – например, в пустыне или антарктических породах. Съедобными считаются всего два вида. В природе, в мелких прибрежных заливах и в прудах со щелочной средой, биомасса спирулины удваивается всего за пару дней, а ветер и прибой выбрасывают её на берег.

Так кто же догадался, что эту неаппетитную болотную жижу можно есть?

Кто первым оценил спирулину?

Уже в XIV веке инки и ацтеки собирали сине-зелёные водоросли с поверхности озера Тескоко. С приходом испанских колонизаторов промысел был забыт, и лишь в 70-х годах прошлого века он возродился заново – в Мексике. В то же самое время, но на другом континенте, спирулина была не менее популярна. В течение многих веков представители африканского племени канембу использовали в качестве еды водоросль, добытую в озере Чад. Они собирали урожай с поверхности водоёма, сушили на солнце и пекли из него лепёшки.

Изучавший жизнь племени бельгийский ботаник Жан Леонар отмечал, что его представители очень крепкие и здоровые, у них густые пышные волосы и среди них много долгожителей. Он и заподозрил, что всё это связано с употреблением водоросли. С его подачи учёные начали активно изучать спирулину и пришли к выводу, что она действительно полезна – если, конечно, ею не злоупотреблять.

Благодаря усилиям маркетологов, к концу прошлого века она приобрела особую популярность в качестве пищевой добавки в США и Европе. Её продавали в виде таблеток и порошков, добавляли в готовые продукты и приправы. Даже в СССР с интересом отнеслись к спирулине – и использовали её в программах подготовки космонавтов и спортсменов.

Вместо мяса и рыбы

Пищевая ценность водоросли довольно высока. Спирулина богата белком, который по свойствам можно сравнить с протеином куриного желтка. В 1 столовой ложке – почти 13% от дневной нормы. Поскольку у клеток спирулины мягкие стенки, состоящие из вязких мукополисахаридов, этот белок легко переваривается. Его усваиваемость – около 85–90%, что выше, чем у молока. Не случайно NASA задумывается о том, как выращивать спирулину на Марсе, а Европейское космическое агентство предлагает включить её в рацион для обогащения питания космонавтов.

Много в водорослях и полиненасыщенных жирных кислот – например, линолевой, которая относится к омега-3 и является компонентом витамина F. Она укрепляет иммунитет, принимает участие в процессах кроветворения и поддерживает метаболизм.

Полное собрание витаминов и минералов

В этом продукте много и других полезных веществ. Например, витамины А, Е, С, К и В; железо, медь, магний, фосфор, калий, цинк, марганец, селен, йод, а также полисахариды (включая пектин), каротиноиды бета-каротина и криптоксантина и ещё около двух тысяч ферментов в микродозах.

Более того, по содержанию витамина А водоросль в 400 раз превосходит сливочное масло и сыр, яйца — в 1500 раз, творог — в 2500 раз, а молоко — в 10000 раз. Витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12 в цианобактериях в 40-150 раз больше, чем в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Даже концентрация бета-каротина в 25 раз выше, чем в сырой моркови!

А ещё в 100 граммах сушёных водорослей содержится целых 285% от суточной нормы железа, которое к тому же усваивается очень хорошо. Поэтому спирулина способна повышать уровень гемоглобина и облегчать симптомы анемии, что подтвердили эксперименты на лабораторных животных.

Кроме того, белок фикоцианин, найденный в водоросли, считается антиоксидантом – он помогает уменьшать воспаления, и обладает иммуномодулирующим эффектом. В общем, всего одного грамма высушенных водорослей достаточно, чтобы обеспечить организм многими необходимыми полезными нутриентами — даже с учётом того, что в процессе сушки водоросли теряют часть витаминов и питательных веществ.

Сердце, давление и другие слабые места

Спирулине посвящены десятки научных работ. Её, например, вводили в рацион сердечников, и в результате у них снизились показатели «плохого» холестерина, а «хорошего» – наоборот, повысились.

А ещё цианобактерии помогают мышцам восстановиться после напряжённых тренировок. Эту способность подтвердили наблюдения французских и бельгийских учёных. В эксперименте участвовали 17 игроков регби: спортсмены после интенсивных физических нагрузок ежедневно принимали по 5-7 г порошка из водоросли. И оказалось, что она помогала предотвращать воспаления и повреждения мышц.

Против бактерий и микробов

Проявила спирулина и противомикробные свойства: в эксперименте индийских учёных она значительно уменьшала образование зубного налета. Его участники, 30 человек в возрасте 18-40 лет, целую неделю по два раза в день использовали жидкость для полоскания рта со спирулиной в концентрации 0,5%. В начале эксперимента и после его завершения врачи оценили индекс зубного налёта. Результаты показали, что у людей, которые употребляли спирулину, он значительно уменьшился.