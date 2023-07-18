Всё о генетических тестах: зачем, кому и как

На что такие тесты способны?

Главное, чем может помочь генетическое тестирование – это обнаружить изменения в генах, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Такие тесты используются, в частности, для диагностики редких наследственных заболеваний и некоторых видов рака. Всё это, как правило, по назначению врача.

Но широкую публику обычно интересует другое: можно ли, например, “прочитать” в генах рекомендации, что человеку есть, чтобы не болеть и не толстеть? В таких случаях коммерческие лаборатории предлагают провести комплексный анализ на несколько десятков генетических вариантов, связанных с пищевым поведением и обменом веществ: многие из них и провоцируют избыточный вес. Тут важно понимать, что любой из этих вариантов – не болезнь, а наследственность, которая при определённых условиях способствует ожирению. Но человеку тем сложнее поддерживать себя в форме, чем больше в его ДНК таких неудачных вариантов (генетики называют их “полиморфизмы”).

По результатам анализа полиморфизмов в ДНК они обещают, например, оценить, сработает ли у конкретного человека ограничение калорий или диета с низким содержанием углеводов; есть ли у него генетический риск развития диабета и резистентности к инсулину, существует ли предрасположенность к опасному висцеральному ожирению… Висцеральный жир откладывается вокруг внутренних органов, уменьшает количество крови, поступающей к ним, и приводит к их быстрому изнашиванию.

В ходе того же комплексного анализа можно узнать о риске непереносимости лактозы и глютена, а также пищевой аллергии. А ещё – о генетической склонности к пищевой зависимости и перееданию: это, например, случается, когда сигналы о сытости до мозга доходят с опозданием.

Влияет ли генетика на то, что мы считаем вкусным?

Реакция на базовые вкусы – солёный, кислый, сладкий, горький – формировалась у нас в ходе эволюции. Например, тяга к сладкому была важна для выживания, ведь в продуктах, богатых сахаром, много энергии. Если регулярно тянет на кислое, это может означать дефицит витаминов (той же аскорбинки зимой и весной), а вот постоянное желание съесть что-то горькое должно насторожить. Это, скорее всего, тот случай, когда надо идти к врачу, потому что так себя иногда проявляют заболевания желудочно-кишечного тракта – например, гастрит с пониженной кислотностью.

Вообще, горький эволюционно был признаком ядовитых растений и испорченной еды, поэтому в норме он нам обычно неприятен. И, конечно, избегать отравлений было важно на протяжении эволюции – особенно в те времена, когда никаких лекарств от этого не существовало. Поэтому в нашей ДНК набралось более 20 генов, которые отвечают за рецепторы горького вкуса. Они есть не только во рту и горле, но и в кишечнике, головном мозге, мочевом пузыре… и даже в дыхательных путях (они там каким-то образом вовлечены в защитные механизмы).

Но при этом, например, жители Средиземноморья, где исторически едят много горьких овощей – вроде руколы, брокколи или листовых салатов – закрепили генетическую нечувствительность к этой горечи.

В общем, всё это очень интересно – как с научной точки зрения, так и с точки зрения самопознания, что ли. И хорошо, что генетические тесты становятся более доступными. В 2016 году, например, когда мы снимали сюжет о генетике, цена исследования примерно с теми же параметрами, что делают сегодня, была около 30 тысяч рублей. А сейчас узнать о своём происхождении, рисках заболеваний, эффективности лекарств для вашего организма и о том, как он воспринимает продукты питания можно тысяч за 8-9. По акции – за 7 или даже 6.

Сюда же можно добавить какие-то специфические тесты, которые стоят совсем недорого – например, анализ мутаций в 68 генах, которые связывают с генетическими причинами бесплодия; или мутации в геномах будущих родителей, которые помогают определить риски рождения ребенка с наследственным заболеванием.

И, кстати, что касается всех этих действительно важных вещей, ни у кого не возникает сомнений, что генетикам верить можно. Но реально ли на самом деле “увидеть” в генах какие-то кулинарные предпочтения?

“Генетический” обед

Вообще, то, что наша любовь (впрочем, как и нелюбовь) к тем или иным продуктам начинает формироваться ещё в утробе матери, и во многом обусловлена генетикой, учёные подтверждают. Один российский медико-генетический центр даже завёл совместный проект с рестораном – расшифруй ДНК и насладись обедом, соответствующим твоим генам! Нужно всего лишь сдать немного слюны. Расшифровка ДНК занимает примерно месяц, и потом на её основе шеф-повара составляют, как они это называют, персонализированный дегустационный сет.

Понятно, что весь этот новый проект – он больше не про науку, а про ресторанный маркетинг. И то же самое можно сказать про другую часть того же генетического теста. Это сравнительно новая вещь: определение этнического состава и путей миграции предков заказчика. Эксперты подобные тесты называют “развлекательной генетикой”. Что их смущает?

Дело в том, что любые генетические анализы очень тесно завязаны на собранной учёными статистике. Существуют специальные международные базы данных для геномных исследований, на пополнение которых затрачены гигантские средства – но назвать их полными на данный момент всё ещё нельзя.

Результат зависит от того, было ли в базе достаточно материала, чтобы выявить совпадение или несовпадение твоей ДНК с известными генетическими особенностями – например, поморов, негидальцев, шорцев или телеутов (все эти этносы живут на территории России). У многих экспертов есть сомнения, что уже пора коммерциализировать такие анализы. Насколько они точны – большой вопрос.

И тем не менее, польза в генетических тестах, безусловно, есть. Потому что когда у человека находят, например, генетический риск повышения холестерина – он, скорее всего, будет вдвойне внимателен: станет чаще сдавать анализы, ещё аккуратнее следить за диетой и физической активностью. Стоит вспомнить и известную историю американской актрисы Анджелины Джоли: у неё обнаружили ген высокого риска рака молочной железы и она была вынуждена сделать операцию, чтобы его предотвратить. Под такими случаями, несомненно, есть строгая наука.