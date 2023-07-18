Антиоксиданты: зачем нужны и где их искать

Свободные радикалы: разбойники с большой дороги?

Прежде чем говорить об антиоксидантах, необходимо понять, для чего в их названии приставка анти-, которая означает противопоставление или противодействие. Чему эти вещества противостоят? Своим антиподам – оксидантам, вот чему! (Их же называют свободными радикалами). Правда, такими уж непримиримыми врагами назвать их нельзя – всё сложнее.

Оксиданты – это активные формы кислорода (АФК), которые делают немало полезного: принимают участие в синтезе гормонов и энергообмене, уничтожают вирусы и бактерии. Образуются они в результате нормального обмена веществ в клетках, но могут попасть к нам и из внешних источников. Коварство АФК в том, что они отличаются повышенной химической активностью, и далеко не всегда она на пользу. Пока их немного, переживать не о чем. Но если на биохимической фабрике организма произойдёт сбой (такое случается от стрессов, плохой экологии и питания), то не занятые полезной работой свободные радикалы начнут разрушать здоровые клетки, органы и ткани. Это состояние называется окислительным стрессом и играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, старения и рака. Для того, чтобы предотвратить подобное, и нужны антиоксиданты – вещества, способные связывать свободные радикалы.

Американские учёные из Медицинской школы Маунт-Синай обнаружили, что алкоголь тоже может стать причиной образования активных форм кислорода. Он лишает организм защиты от окислительного стресса – и это ещё один весомый довод в пользу того, чтобы ограничить употребление спиртных напитков.

Другой способ борьбы с окислением клеток – разнообразное и здоровое питание с достаточным количеством антиоксидантов.

Да пребудет с ними антиоксидантная сила!

Какие же полезные вещества могут похвастаться важными для нас супер способностями? Например, всем нам хорошо известные витамины А и С. Ретинол (витамин А) – активный участник обмена веществ, синтеза белков, роста новых клеток, формирования костей и зубов, укрепления иммунитета. Для его получения нам необходимы каротиноиды – это жирорастворимые пигменты, которых много в моркови, тыкве, помидорах, перцах, абрикосах, манго, дыне. Под влиянием ферментов они способны превращаться в организме в витамин А. Кстати, каротиноиды отлично работают в паре с витамином Е, поэтому жёлто-оранжевые овощи и фрукты рекомендуется сочетать с растительными маслами или орехами.

Не менее важным бойцом на антиоксидантном фронте является аскорбиновая кислота, или витамин С – он легко окисляется и тем самым нейтрализует активные формы кислорода. Больше всего аскорбиновой кислоты в плодах шиповника, чёрной смородине, чернике, киви, сладком болгарском перце, белокочанной капусте, брокколи, брюссельской и цветной капусте, клубнике, малине, цитрусовых и картофеле.

Среди микроэлементов тоже есть антиоксиданты – это, например, селен. Самый щедрый его источник – бразильские орехи. Употребление всего двух штук в день так же эффективно, как приём специальной биодобавки! По крайней мере, к такому выводу пришли учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии – после того, как провели исследование на 59 взрослых добровольцах.

Селен тоже играет важную роль в преодолении окислительного стресса и нейтрализации свободных радикалов. А пополнять запасы этого вещества, кстати, можно и с помощью субпродуктов (свиные и говяжьи почки, печень индейки, курицы, утки), морепродуктов, рыбы и яиц.

Цинк — ещё один важный антиоксидант из числа минералов. Это доказали специалисты отделения онкологии из Университета Уэйна, которые провели эксперимент с участием 50 человек в возрасте 55-87 лет. Людей разделили на две группы, и только одна из них получала добавки цинка. Через год все испытуемые прошли итоговое обследование… Оказалось, что принимавшие цинк добровольцы в 3 раза реже болели инфекционными заболеваниями и в 2,5 раза реже – простудой. Гриппа, герпеса, тонзиллита и высокой температуры у них вообще не наблюдалось. Но главное — в их крови значительно уменьшилось количество маркеров окислительного стресса.

Если и вам хочется такого же эффекта, советуем почаще есть куриные сердечки, кунжут, кедровые орехи, семена тыквы, говядину и свиную печень.

Какие ещё продукты помогут пополнить запас антиоксидантов?

Как правило, больше всего их содержится во фруктах, ягодах, овощах, зелени, орехах, травах, специях и какао-бобах. Перечень, впрочем, может быть довольно длинным: норвежские учёные, например, включили в него 3100 продуктов питания! Вот некоторые подробности…

Специи и травы

Целительные свойства приправ ценились ещё в древности, а в наши дни эффект подобных народных лекарств объяснила современная наука. Не последнюю роль во влиянии специй и трав на наше здоровье играют… да-да, антиоксиданты, которые в них содержатся в ударных дозах. Лидируют в этом списке гвоздика, листья мяты и душистый перец. Следом идут орегано, тимьян, розмарин, шафран, шалфей, эстрагон и лавровый лист. В сушёных пряностях антиоксидантов даже больше из-за естественных процессов усушки и утруски – после них концентрация полезных веществ повышается.

Тёмный шоколад

Европейцев с ним познакомил Христофор Колумб – правда, поначалу этот продукт не получил особого признания. Католическая церковь даже приравнивала производителей шоколада к чёрным колдунам, а тех, кто его употреблял – к богохульникам. Однако в XIX веке ситуация изменилась – и, например, французские врачи стали прописывать шоколад от многих болезней. А в некоторых штатах Мексики до сих пор живут народные целители курандерос, которые успешно лечат шоколадным напитком пациентов с застарелым бронхитом.

Любители шоколада могут порадоваться тому, что и в нём много ценных для здоровья антиоксидантов – в основном это биофлавоноиды и полифенолы. Специалисты Университета штата Пенсильвания провели исследование, которое показало, что тёмный шоколад снижает риск сердечных заболеваний. Он повышает количество «хорошего» холестерина в крови и предотвращает окисление «плохого».

Индейский орех пекан

Родина этого не совсем привычного для нас продукта – Северная Америка. Примечательно, что растёт он на огромных деревьях, достигающих в высоту до 35-40 метров, и плодоносить они способны на протяжении трех столетий. Пекан — близкий родственник нашего грецкого ореха. Они похожи даже внешне, но у заморского собрата вкус намного ярче и насыщеннее, без характерной горчинки. Индейцы в больших количествах заготавливали его на зиму, поскольку благодаря высокой питательности даже небольшая горсть очищенных ядер помогала быстро утолить голод.