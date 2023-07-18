Еда для мужчин: 5 полезных продуктов

Сельдерей

«Я не буду жевать траву, мне мясо надо» — любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы. Между тем, ещё древние греки считали, что, например, сельдерей «разжигает страсть» и относили его к тем магическим средствам, которые в честь богини любви Афродиты назвали афродизиаками.

Дело, конечно, не в магии, а в химии: в сельдерее богатый набор витаминов и минералов — которые действуют, в частности, на те самые сосуды, от состояния которых главным образом и зависит тонус определённых мест в организме мужчины.

Впрочем, и мифов вокруг этого овоща тоже немало. В интернете пишут, что сельдерей содержит фитогормоны, которые позволяют мужскому организму вырабатывать дополнительный тестостерон. Это, конечно, сказки. Никакого серьёзного воздействия на то, что делает мужчину – мужчиной, фитостероны не оказывают. Но нечто специфически мужественное в сельдерее всё-таки есть. Это вещество апигенин: оно борется с вредными последствиями, которые несёт всему организму так называемый пивной живот.

Там, в жировой ткани, концентрируется зловредный фермент ароматаза – он превращает мужской половой гормон тестостерон в гормон женский, эстроген. С годами от погрешностей диеты у мужчины увеличивается не только живот, но и грудь… А апигенин блокирует ароматазу и некоторые другие ферменты. И, соответственно, благодаря ему внутренний тестостерон не разрушается, его становится больше. Мужчина сбрасывает вес, становится более мужественным и, соответственно, более привлекательным для женщин.

И всё это может сделать простой салат из сельдерея! Есть который надо, конечно, регулярно — и не нарушать при этом общих правил здорового питания: прежде всего, не переедать.

Имбирь

Это, безусловно, относится ко всем пунктам нашего списка. Имбирь — тоже продукт с крепкой маскулинной репутацией. Которая, между прочим, подтверждена современными исследованиями — оказалось, что этот корень на самом деле повышает уровень тестостерона. Такой эффект дают алкалоид гингерол (он-то и делает имбирь острым) и аминокислота аспарагин, которая заодно сохраняет гибкими сосуды сердца и других важных органов. Регулярное употребление имбиря хорошо влияет именно на эластичность сосудистой стенки, что хорошо и в плане профилактики заболеваний, и в плане конкретном – мужского здоровья.

Впрочем, у имбиря, кроме явных плюсов, имеются и минусы. Он противопоказан людям с гастритом, язвой или камнями в желчном пузыре.

При этих состояниях тот же самый гингерол может вызвать серьёзный приступ. Кроме того, имбирь уменьшает свёртываемость крови. Его не стоит принимать вместе с препаратами того же действия — антикоагулянтами; даже слабыми, такими, как аспирин.

Свёкла

Другой полезный для мужчин корень – это свёкла. Как недавно выяснили учёные, она умеет бороться с гомоцистеином – аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза (болезни, при которой в сосудах образуются холестериновые бляшки). Это и замедляет кровоток, и понижает потенцию, и вообще может закончиться инфарктом или инсультом. А бетаин, который содержится в свёкле, уменьшает уровень гомоцистеина и снижает риск повреждения стенок сосудов и образования бляшек. У мужчин это профилактирует эректильную дисфункцию, а также – сердечно-сосудистые заболевания.

Интересно, что в свёкле есть и кое-что ещё, напрямую стимулирующее те самые функции, которым посвящен этот сюжет. Аминокислота аргинин в организме преобразуется в оксид азота, а это вещество регулирует тонус сосудов — увеличивая наполнение кровью самых важных органов. Тот же механизм, кстати, лежит и в основе действия некоторых весьма дорогостоящих лекарств для мужчин. Соответственно, употребление в пищу свёклы и свекольного сока позволяет действительно улучшить мужское здоровье. Очень уважают аргинин спортсмены: они пьют его в виде добавок и не только для большей эффективности тренировок.

В одном из сюжетов “Живой еды” мы даже проводили эксперимент с легкоатлетами, предложив им пробежать 5 километров в обычном режиме – и после приёма стакана свекольного сока. В результате природный допинг сделал своё дело: показатели улучшились в среднем на 40 секунд.

Тыквенные семечки

Положительно влияют на мужское здоровье и семечки, особенно тыквенные. Там просто уйма витаминов и минералов, главный из которых — цинк. Именно за него ценят и устриц… но семена, конечно, дешевле.

Цинк способствует поддержанию уровня тестостерона и профилактирует такие заболевания, как аденома предстательной железы, хронический простатит. А ещё цинк борется с простудой и помогает замедлить облысение. Так что горсть тыквенных семечек каждый день – это в прямом смысле то, что доктор прописал.

Яйца

Вы заметили, что в нашем списке в основном растительные продукты? Это не случайно: наука говорит, что избыток животной еды – плохо для здоровья, в том числе и мужского. Но есть и счастливые исключения. Например, яйца – это настоящий сгусток полезных веществ. Тут важно, конечно, опять напомнить: если вы в целом переедаете, то ничего хорошего даже самые здоровые продукты не принесут.

А если в рационе преобладает лёгкая, в основном растительная еда, то как раз из яиц организм с удовольствием возьмёт и белок, и холестерин для построения нервов и половых гормонов, и витамин Е, он же токоферол – а это название не случайно переводится с древнегреческого как «приносящий деторождение».

Важно понимать, что не всякий белок хорош. Например, съев колбасы или свиного шашлыка, вы вместе с белками получите и внушительную порцию не полезных жиров, что может привести к атеросклерозу и проблемам всё с теми же сосудами. А наша задача – наполнить меню мужчины нежирным белком, и в этом яйца очень ценны. Ими дополняет свой рацион, например, легендарный телеведущий Николай Дроздов. Всегда бодрый и активный, он уже более 40 лет не ест мяса, а вот яйца просто обожает. Его любимый рецепт, правда, такой... не для всех: он ест их со скорлупой. Рекомендует отваривать до состояния “всмятку” и говорит, что даже куриные так вполне можно прожевать, а уж перепелиные просто во рту тают! Врачи, в принципе, ничего против не имеют – яичная скорлупа содержит 27 микроэлементов, включая тот же суперполезный для мужчин цинк.

Итак, вот ещё раз наша пятёрка продуктов для мужчин: сельдерей, имбирь, свёкла, тыквенные семечки, яйца. В завершение мы рекомендуем приготовить из этого всего кое-что красивое и вкусное: салат из свёклы, имбиря, сельдерея, тыквенных семечек и кресс-салата в горчично-йогуртовом соусе. Такая заправка понравится тем, кто жить не может без любимого майонеза: соус очень напоминает его по вкусу, потому что горчица и йогурт добавляются в основу из желтков.

Ингредиенты:

сельдерей — 2 стебля

имбирь — 50 г

свёкла — 1 шт.

тыквенные семечки — 50 г

яйца (желтки) — 3 шт.

кресс-салат

натуральный йогурт — 120 г

Приготовление:

Миску с желтками ставим на водяную баню, взбиваем желтки, добавляем натуральный йогурт. Вмешиваем венчиком горчицу и доводим до консистенции густого майонеза. Заправляем этим соусом нашинкованные мелкой соломкой имбирь, свеклу и сельдерей. В качестве съедобного украшения — кресс-салат и тыквенные семечки. Мужчины из нашей редакции не удержались, попробовали и остались довольны!