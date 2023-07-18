Продукты, от которых вы не будете быстро стареть

Шоколадное обертывание изнутри

Какао — один из древнейших продуктов на нашей планете. А не так давно выяснилось, что он ещё древнее, чем думали учёные: велика вероятность того, что какао окультурили 5300 лет назад (на полтора тысячелетия раньше, чем считалось), и вовсе не майя – а племена, обитавшие в верховьях Амазонки. Есть открытия и про самих майя: археологи предположили, что какао-бобы они использовали в качестве валюты. В частности, обменивали на табак, кукурузу и ткани, а также выдавали зёрнами зарплату и принимали их в виде налогов. Самые смелые историки предполагают, что одной из причин краха цивилизации майя стала засуха и перебои с поставками какао! Как бы то ни было, древние обитатели Мезоамерики недаром придавали плодам шоколадного дерева такое большое значение: современные исследования доказывают, что они не напрасно верили в его силу.

Сегодня нам известно, что какао – источник полифенолов, флавоноидов и катехинов, которые действуют как антиоксиданты. Для кожи они очень важны, поскольку нейтрализуют окислительные процессы, разрушающие коллаген. Без этого ценного белка она теряет эластичность, и морщины начинают появляться даже в молодом возрасте. Кроме того, антиоксиданты помогают формировать защитный барьер от негативных факторов окружающей среды. Испанские учёные из Института пищевой науки, технологий и питания утверждают, что флавонолы из какао усиливают приток кислорода к коже за счёт улучшения кровообращения, а заодно увеличивают её плотность и увлажнённость.

Флавонолы есть и в шоколаде, ведь готовят его на основе какао. Употребляя это лакомство в разумных количествах, можно даже помочь защитите кожи от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. К такому выводу пришли канадские учёные из Клиники меланомы и рака кожи. Они провели эксперимент, по условиям которого женщины в возрасте от 20 до 62 лет съедали в день по 30 граммов шоколада и одновременно принимали солнечные ванны. Последующая диагностика показала, что, кожа сохранила эластичность и выглядела здоровой, несмотря на воздействие ультрафиолета.

Шоколад также богат марганцем, фосфором, магнием, железом и цинком. В половине плитки содержится практически суточная норма меди, а ведь она тоже принимает активное участие в синтезе коллагена и эластина, которые делают кожу упругой и защищают от преждевременных возрастных изменений. Впрочем, диетологи и врачи не советуют увлекаться магазинными шоколадками, поскольку в них много сахара. Меньше его может оказаться в небольших сериях, выпущенных ремесленными производствами.

Те самые 30 граммов в день – вполне здоровая доза. Тем, кто регулярно тренируется или занимается тяжёлым физическим трудом, можно увеличить её до 50 граммов. И, разумеется, речь идёт о тёмном шоколаде – ведь чем больше в этом продукте содержится какао, тем он полезнее.

Зелёный чай и активное долголетие

Зелёный чай — достояние азиатской культуры и истории. В Китае чайная церемония сложилась примерно в 8-м веке. Аристократы предпочитали наслаждаться благородным напитком в красивых павильонах и чайных домиках, окружённых зеленью и цветущими деревьями. Лучшей посудой для заваривания считались чайники из пурпурно-фиолетовой исинской глины, которая подолгу вымачивалась в воде и только потом попадала в руки искусных гончаров. Примечательно, что каждый сорт высушенных листьев заваривался в отдельном чайнике, а воду следовало брать из источника на горе, где собран чай.

Для японцев чайная церемония была способом достижения гармонии с окружающим миром. Основные её каноны сложились к 15-му веку, когда стала популярной традиция пить зелёный чай в аскетичном, ничем не примечательном помещении, закрытом от внешнего мира. Эти традиции были связаны не только с образом жизни, но и верой в то, что зелёный чай наделён целебными свойствами.

Тонкие знатоки напитка и сегодня уверяют, что он ни много ни мало… продлевает жизнь. И этот факт наука подтверждает! Японские учёные из Университета Тохоку провели колоссальную работу по исследованию данных о 40 тысяч японцах в возрасте 40-79 лет на протяжении 11 лет. Выяснилось, что потребление зелёного чая было обратно пропорционально смертности от разных причин: у тех участников, кто выпивал ежедневно по пять и больше чашек зелёного чая, шансы преждевременно умереть снижались на 23%. Скорее всего, это связано с высокой концентрацией биологически активных веществ в составе чайных листов: главным образом, это катехины – активные антиоксиданты.

Другая замечательная новость: зелёный чай не даёт стареть не только коже, но и мозгу. Этот факт доказали японские специалисты из Научного центра чая Университета Сидзуоки. Они обнаружили в напитке аминокислоты теанин и аргинин, которые борются со стрессом и снижают риск развития деменции. Благодаря активным веществам зелёный чай оказывает на организм тонизирующее действие и помогает взбодриться. Плюс, он улучшает когнитивные функции (память, внимание и концентрацию).

Ешь тыкву и не старей!

В тыкве содержится природный пигмент лютеин — ценный каротиноид, который не синтезируется в организме: его мы получаем исключительно с овощами и фруктами. Благодаря лютеину зрение сохраняет остроту, а кожа — молодость. Много пользы приносит и жёлто-оранжевый пигмент бета-каротин, которым славится тыква. Каротиноиды не боятся термической обработки, так что тыкву можно спокойно тушить, варить, запекать и даже жарить в масле. А поскольку жиры помогают бета-каротину лучше усваиваться, то эту бахчевую культуру и с молочными продуктами полезно сочетать!

Тыкву любят во многих странах. В Аргентине, например, на Рождество и другие большие праздники готовят карбонаду эн запалло — рагу с мясом и овощами, запечённое прямо в тыкве.

Ингредиенты:

Небольшая круглая тыква — 1 шт.

Говяжий бульон — 500 мл

Мякоть говядины — 300 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Красный и жёлтый сладкий перец — по 1 шт.

Батат — 2-3 шт.

Крупные томаты — 2 шт.

Кукуруза в початках — 2 шт.

Сушёный орегано, молотый перец чили, чёрный перец, соль — по вкусу

Кукурузное масло (для жарки) — 30 мл

Растительное масло (для запекания) — 1 ст. л.

Убираем у тыквы верхушку, удаляем все семена и волокна, смазываем внутри маслом и отправляем запекаться в духовку при 200°C на полчаса. Тем временем нарезаем крупными кусочками говядину, разогреваем в большой глубокой сковороде масло и обжариваем со всех сторон, чтобы схватилась корочка. Добавляем измельчённый чеснок и лук полукольцами, а когда они станут прозрачными, высыпаем полоски сладких перцев. Кукурузу рубим поперечными сегментами по 4-5 сантиметров и кладём к мясу (можно заменить замороженной мини-кукурузой). Нарезаем толстыми ломтиками батат и помидоры, отправляем в сковороду. Приправляем всё специями и солью, вливаем тёплый говяжий бульон, томим под крышкой на среднем огне 20-25 минут. Далее выкладываем рагу в подпечённую тыквенную основу и ставим в духовку ещё на 40 минут при 200°C. Подают блюдо горячим, прямо в тыкве.

Свёкла: путь к красоте лежит через желудок

Как ни странно, здоровье нашей кожи очень сильно зависит от того, что происходит у нас в желудочно-кишечном тракте. Пищевые волокна влияют на здоровье полезных бактерий кишечника, и любой дисбаланс в микрофлоре сразу же отражается на коже в виде угрей, дерматита, покраснений, сухости и шелушения. Но если в рационе есть свёкла, об этом можно гораздо меньше волноваться, поскольку в этом корнеплоде много клетчатки.

В свёкле также есть глюкозилцерамиды — биологически активные вещества, которые нормализуют барьерные функции кожи, липидный обмен, работу сальных и потовых желез. В том числе, благодаря им блюда из корнеплода помогают бороться с такими проблемами, как сухость и раздражение. Это обнаружили японские учёные из Университета Хамамацу: они отобрали для своего эксперимента безволосых мышей с дефицитом влаги, покраснениями и зудом и стали вводить им экстракт свёклы. В результате, краснота полностью исчезала, и грызуны перестали чесаться.

Свёкле найдётся место в любом рецепте, даже в ризотто. Сладковатый вкус этого овоща удачно оттеняет пряную руколу и придаёт популярному итальянскому блюду необычный рубиновый оттенок.

Ингредиенты:

Рис арборио — 160 г

Овощной бульон — 500 мл

Крупная свёкла — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сухое белое вино — 150 мл

Зернёный творог (творожный сыр) — 4 ст. л.

Тёртый пармезан — 100 г

Рукола — маленький пучок

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Вымытую свёклу оборачиваем в фольгу и запекаем в духовке 60 минут при 180°C. Остывший корнеплод очищаем от кожуры и натираем на крупной тёрке. Разогреваем в сотейнике растительное масло, добавляем измельчённый чеснок, а через минуту — кусочек сливочного масла. Когда оно растает, кладём мелко порубленный лук. Обжариваем их вместе до прозрачности, увеличиваем огонь, высыпаем и хорошо перемешиваем рис. Затем выкладываем тёртую свёклу и продолжаем жарить, пока не испарится вся жидкость. Вливаем вино, уменьшаем пламя и выпариваем алкоголь. Теперь плавно вводим бульон: вливаем по половнику и выпариваем. Рис должен дойти до состояния аль-денте, после чего снимаем сотейник с огня, солим и перчим по вкусу, посыпаем тёртым пармезаном, перемешиваем и даём ему расплавиться под крышкой буквально пару минут. Перед подачей в каждую порцию кладём немного зернёного творога или творожного сыра.

Миндаль вместо крема от морщин

Миндаль — ещё один полезный продукт, который помогает бороться со старением. Группа учёных Медицинского факультета Калифорнийского университета провела исследование и убедилась, что этот орех способен уменьшить признаки старения кожи у пожилых людей. В эксперименте принимали участие женщины за 50, которых разделили на две группы. Около 20% калорийности рациона в первой группе обеспечивал миндаль, вторая обходилась без него. Наблюдения продолжались 16 недель, после чего участниц обследовали и оценили состояние их кожи. Выяснилось, что у женщин, активно потреблявших миндаль, уменьшилась выраженность морщин, тогда как во второй группе подобных изменений не наблюдалось.

Такой результат объясняется наличием в миндале полезных омега-3 жирных кислот и фенолов — сильных антиоксидантов. Важную роль сыграл и витамин Е — он защищает кожу от фотостарения, вызванного ультрафиолетовым излучением. Он входит в состав клеточных мембран, и одна из его основных функций — «латать» возникающие повреждения клеток. Но ещё важнее то, что витамин Е участвует в выработке коллагена.

Переходим к выводам! Но сначала важное предупреждение: мы не хотим никого обманывать и поэтому, разумеется, не утверждаем, что определённый набор продуктов может стать волшебным средством для возвращения молодости. В этом вопросе гораздо важнее — профилактика! Включая наш топ-5 в ежедневное меню, стоит следить за тем, чтобы оно было в целом сбалансированным, разнообразным и интересным.