4 «‎гормона счастья»: в каких продуктах их искать

Дофамин: электроды удовольствия и зависимость

В 1954 году канадские учёные Джеймс Олдс и Питер Милнер, работавшие в Университете Макгилла в Канаде, провели знаменитое теперь на весь мир исследование: они вживляли крысам электроды в разные участки мозга, чтобы увидеть – что будет, если их стимулировать ударами тока. Когда эта стимуляция была нацелена на определенную область (так называемого прилежащего ядра), крысы начинали нажимать на рычаг до 2000 раз в час. Учёные предположили, что это связано с каким-то приятным ощущением и вызвано оно неким веществом. Это был дофамин!

Исследования, проведенные в следующие десятилетия, установили, что дофамин помогает передаче сигналов между нейронами – клетками головного мозга – и отвечает за когнитивные функции: память, внимание, сосредоточенность. И он же виноват в том, что мы склонны впадать в зависимость от веществ, приносящих удовольствие – от сахара до наркотиков. Дело в том, что дофамин возбуждает тот нейрон, которому он передаёт сигналы – а когда нейрон чрезмерно или часто возбуждается, он умирает. Поэтому нейроны имеют защитные механизмы от такого перевозбуждения: чтобы смягчить урон, они уменьшают количество рецепторов, которые дофамин может простимулировать. А чем меньше этих рецепторов – тем меньше реакции, меньше удовольствия. Оно каждый раз снижается, потому что всё меньше рецепторов участвуют в передаче сигналов. Так вырабатывается так называемая толерантность – то есть, невосприимчивость к определённым веществам. А когда нейроны отмирают, возникает зависимость.

Вместе с тем, гормон синтезируется в почках, надпочечниках, поджелудочной железе, лёгких и кишечнике. Поэтому он выполняет и другие важные функции — регулирует кровоток, фильтрует жидкости, расслабляет гладкую мускулатуру.

Серотонин: “гормон счастья”

Серотонин — ещё один нейромедиатор, передающий импульсы между нервными клетками. Примечательно, что в кишечнике его вырабатывается около 95%, а в головном мозге — всего 5%. Он регулирует работу центральной нервной системы, сердечно-сосудистую функцию, дыхание, обмен веществ, перистальтику кишечника. А ещё он уменьшает аллергические реакции и воспаления, участвует в процессах свёртывания крови и работе эндокринной системы. Но главное – серотонин влияет на настроение, двигательную активность, восприятие боли, пищевые привычки и либидо и вообще на наше поведение.

Учёные из Оксфордского Университета обнаружили, что уровень серотонина может менять даже восприятие отношений! В их эксперименте 22 взрослых человека пили аминокислотный напиток без триптофана (именно из него вырабатывается серотонин), ещё 19 человек получали тот же напиток, но с триптофаном.

Далее участники исследования анализировали отношения пар по их совместным фотографиям. Оказалось, что испытуемые из второй группы были склонны к романтизации, тогда как остальные высказывали нейтральные суждения.

Кстати, чемпионы по запасам триптофана — куриные яйца, кунжутная и соевая мука, семена тыквы, твёрдые сыры, красные и белые сорта мяса, субпродукты, бананы.

Усилить выработку заветного гормона можно и другим способом. Доказано, что витамин D активирует ген, который вырабатывает особый фермент триптофангидроксилазу. А он, в свою очередь, преобразует триптофан в серотонин. Данный факт перекликается с упомянутым выше немецким экспериментом с облучением ультрафиолетом. Отсюда вывод — нужно чаще употреблять продукты, богатые витамином D, например, печень трески, жирную рыбу, куриные и перепелиные яйца, грибы.

Поднять уровень серотонина поможет и магний, поскольку при его дефиците мозг вырабатывает меньше гормона счастья. А раз так, то следует регулярно включать в меню продукты с высоким содержанием этого макроэлемента — рисовые и пшеничные отруби, тыквенные и подсолнечные семечки, семена льна, кунжута и чиа, орехи, крупы, бобовые.

Витамины группы В также «дружны» с серотонином. Специалисты Андижанского государственного медицинского института (Узбекистан) изучали физиологическую роль этого нейромедиатора в организме и выяснили, что витамины группы В способствуют его синтезу. Больше всего их можно найти в красном мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, зелёных листовых овощах.

Окситоцин: радость материнства

Открытие окситоцина связывают с именем английского учёного Генри Дейла. В 1909 году он получил экстракт из мозгового придатка — гипофиза (сейчас про него известно, что он вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию). А тогда Дейл всего лишь обнаружил, что полученный экстракт вызывает сильные сокращения матки у подопытных беременных кошек. И более того — стимулирует родовую деятельность. Бонусом стала усиленная лактация новоиспеченных мам. Дейл назвал это чудо-вещество «окситоцин», что в собственно и переводится как «быстрые роды».

Но окситоцин управляет не только родовой деятельностью и лактацией, он влияет также на социальное поведение — не случайно его называют гормоном привязанности. Он помогает устанавливать эмоциональные связи и доверие, в том числе между матерью и новорождённым малышом, а также регулирует сексуальное и пищевое поведение, участвует в формировании восприятия боли и воздействует на иммунные механизмы.

Как и в случае с другими гормонами, на уровень окситоцина могут повлиять некоторые продукты. Интересную связь между окситоцином и кофеином обнаружили китайские исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун . Они ввели кофеин крысам с ожирением, в результате чего у них пропал аппетит, повысилась физическая активность и, как результат, вес стал снижаться. Но самое важное то, что кофеин активизировал определённые нейроны, отвечающие за выработку окситоцина. По мнению учёных, это отчасти повлияло на поведение грызунов.

Мы уже говорили о том, что ЖКТ и мозг тесно взаимосвязаны. Ряд исследований, в том числе, учёных Отделения сравнительной медицины Массачусетского технического института, доказывают, что пробиотики повышают уровень окситоцина. Вот почему здоровый кишечник благотворно сказывается на выработке этого «эмоционального» гормона.

Эндорфины: от боли и острого перца

Эндорфины — это группа гормонов, которые высвобождается в ответ на боль и стресс. Они притупляют болезненные ощущения, влияют на эмоциональное состояние, формируют чувство благополучия и повышают стрессоустойчивость. Наиболее изученным из группы является бета-эндорфин. Мозг выделяет этот гормон, когда мы смеёмся, влюбляемся, занимаемся любимым видом спорта, бываем на солнце, слушаем приятную музыку, медитируем или едим вкусное блюдо.

Японские учёные из Киотского университета пришли к выводу, что употребление жиров активирует эндорфинные нейроны в гипоталамусе. Напомним, что жиры бывают насыщенными (те, что сохраняют твёрдость при комнатной температуре) и ненасыщенными (всегда остаются текучими). Так вот, нам нужны и те, и другие. Насыщенные есть в мясе, яичном желтке, сливках, сливочном масле, ненасыщенные — в растительных маслах, рыбе, орехах, семечках и авокадо. А вот трансжиров, которыми напичканы мороженое, чипсы, колбасы, сосиски, магазинная выпечка, лучше избегать.

У некоторых людей хорошее настроение появляется после употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако врачи рекомендуют в минуты грусти и печали есть не пирожные с булочками, а тёмный шоколад, и то в умеренных количествах. Он не так вреден, как молочный, и что гораздо важнее — способствует высвобождению бета-эндорфинов.

Острая пища также вызывает всплеск этих гормонов. Всё потому, что жгучий перец содержит алкалоид капсаицин, который вызывает ощущение жжения и воздействует на так называемые болевые нейроны. В ответ мозг активно выделяет эндорфины. Но, конечно же, это не повод злоупотреблять острыми специями — лучше поберечь пищеварительную систему.

Так что же — связаны ли между собой удовольствие и счастье? Да, но гораздо более сложным образом, чем можно было бы предположить в пору открытия “электродов удовольствия”. Их, кстати, пробовали вживлять и людям, но ни к чему хорошему это не привело. Дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины дают нам яркие ощущения и в норме нашему организму вполне по силам контролировать эти процессы. Ну а в качестве поддержки — не помешает побольше времени проводить на свежем воздухе и включать в рацион продукты, заряженные витаминами, минералами, полезными жирами и триптофаном.