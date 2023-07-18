Самый полезный способ приготовления еды

Варим, тушим, парим, припускаем

Этот способ приготовления считается диетическим, поскольку тут не используется масло. А значит — калорийность блюд меньше, что уже хорошо. Кроме того, отваренные продукты, как правило, усваиваются легче, чем сырые. Но есть и минус: температура готовки при этом способе довольно долго держится на 100°С, что грозит потерей большей части витаминов и микроэлементов: около 40% из них разрушается, ещё сколько-то переходит в воду. Как этого избежать? Например, готовить на пару. Для овощей и рыбы это точно отличный способ: он сохраняет натуральный цвет, форму, аромат и вкус продуктов.

Подтверждает эту гипотезу и кулинарный эксперимент с брокколи, проведенный на факультете садоводства Чжэцзянского Университета в Китае. Экспериментаторы готовили капусту пятью разными способами (варка, варка на пару, быстрая жарка с перемешиванием, обжаривание с последующей варкой и приготовление в микроволновой печи). В результате все виды термической обработки, кроме приготовления на пару, привели к значительным потерям хлорофилла и витамина С, а также к снижению общего количества белков и сахаров.

Так есть ли хоть какая-то польза от варки? В некоторых случаях — безусловно. После неё, например, более доступными для усвоения организмом становятся жирорастворимые витамины A, D, E, K и антиоксиданты-каротиноиды. Кроме того, при варке разрушаются оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты, содержащиеся в некоторых овощах), которые могут привести к образованию камней в почках.

Не стоит забывать о тушении и припускании, которые считаются самостоятельными видами готовки, хотя и имеют много общего с варкой. При тушении продукты вначале слегка обжаривают, после чего заливают бульоном, соусом или водой, кладут специи и выдерживают на слабом огне при температуре 80-90°C до полной готовности. Припусканием можно назвать варку в небольшом количестве жидкости, выделяемой самими продуктами. В ходе этого процесса температура обычно тоже держится ниже 100°C, и это позволяет сохранить больше витаминов.

Гриль и запекание

Они похожи, потому что еда в таких случаях готовится на сухом огне. Правда, на гриле источник огня находится внизу, а при запекании в духовке, например, жар чаще всего идёт с разных сторон. Потери ценных питательных веществ при запекании и готовке на гриле примерно такие же, как при варке. Но если готовить продукты с добавлением масла, жирных соусов или сыра, блюдо по полезным свойствам вряд ли будет чем-то отличаться от жареного. Лучше всего запекать в фольге и рукаве — так можно обойтись без масла.

Преимущества гриля в том, что жир (если речь идёт о мясе) хоть и не удаляется из продукта совсем, но частично тает и стекает с решётки, тем самым снижая калорийность. Такой способ приготовления сохраняет больше витаминов и минералов, а заодно удерживает влагу, сохраняя сочность.

Минусы гриля — это полиароматические углеводороды (ПАУ), которые образуются при попадании капель жира в огонь. Они мутагенны, то есть вызывают изменения в ДНК, увеличивая риск развития рака. Однако исследователи из Южной Кореи пришли к выводу, что количество ПАУ может быть уменьшено на 41-89%, если при жарке мяса пользоваться поддоном для жира или готовить мясо на фольге. Также рекомендуется выбирать нежирные куски мяса и не доводить их до тёмной корочки, хоть она и выглядит аппетитно.

В мясе, птице и рыбе, приготовленных при высоких температурах, встречаются и другие вредные органические соединения — гетероциклические амины. При злоупотреблении жареными продуктами эти вещества могут спровоцировать рак. Но есть способы слегка обезопасить себя: например, для начала прогреть мясо в микроволновой печи, а потом довести его до готовности на огне. Так сокращается время жарки и уменьшается интенсивность образования гетероциклических аминов.