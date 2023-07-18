Топ-3 вредные ЗОЖ-привычки

Ложась спать, думай, как будешь вставать

Одна из мучительных пыток, которые нам периодически устраивает собственный организм — это бессонница, когда часами ворочаешься и не можешь уснуть, проклиная всё на свете… Что только не делают пострадавшие от этой напасти: создают уют, удобно обустраивают кровать, создают темноту и прохладу – и да, всё это по науке. Например, австралийские медики из Сиднейского университета в ходе своих исследований сделали вывод, что при 17 градусах их испытуемые выспались лучше, чем при 22. Аналогичные результаты получили в медицинском университете в Швеции, только там расширили диапазон: сравнивали сон при 16 и 24 градусах, и в первом случае его качество было выше. И вообще, эксперты подсчитали, что примерно у 30% взрослых из разных стран есть один или несколько симптомов бессонницы!

Жалобы на чрезмерный дневной сон или сонливость предъявляет гораздо меньше людей: неврологи из Франции, например, насчитали всего от 4% до 6% от общей массы населения. Но и эта проблема оказывает негативное влияние на повседневную жизнь и опасна для здоровья. Многие эксперты связывают её с сильными головными болями, болезнями сердца и сосудов, диабетом, ожирением и даже повышенным риском смерти!

Почему люди чересчур долго спят и сколько это – слишком много? Сомнологи (специалисты, которые лечат нарушения режима сна и бодрствования) говорят, что он даже у здоровых людей зависит многих параметров: возраста, уровня активности, общего состояния здоровья и образа жизни. Например, в периоды стресса или болезни мы нередко чувствуем повышенную потребность во сне; одной из типичных причин проблемы являются также депрессивные расстройства.

В общем, если 7-9 часов ночного отдыха вам недостаточно и в течение дня вы чувствуете разбитость и апатию, это повод обратиться к врачу.

Быстрее, выше, сильнее!

Чтобы стать сильнее и здоровее (что бы это ни значило), мы часто ставим всё более амбициозные цели, связанные километрами, минутами или повторениями силовых упражнений. Даже обычная вроде бы пробежка в прекрасный солнечный день может так увлечь, что рекомендованные тренером 3 километра незаметно превратятся чуть ли не в полумарафон — и это окажется за пределами возможностей организма.

Чрезмерные нагрузки всё чаще беспокоят медиков — хотя недостаток физических упражнений до сих пор является более серьёзной проблемой для большинства жителей нашей планеты. Первым научным исследованием, которое связало физкультуру с состоянием здоровья, считается совместная работа Совета по медицинским исследованиям и Казначейской медицинской службы Великобритании — статья, описываящая её результаты, вышла ещё в 1953 году.

Авторы изучили регулярную физическую активность работников общественного транспорта и Королевской почты, а потом дополнили эти данные медицинскими наблюдениями. И что же? Случаев ишемической болезни сердца среди кондукторов лондонских двухэтажных автобусов (которые то и дело передвигаются с одного этажа на другой и обратно) было зарегистрировано заметно меньше — чем среди водителей, всю смену сидящих на своём месте практически без движения. Аналогичная картина обнаружилась и на почте.

Английские почтальоны имели проблемы с сердцем гораздо реже, чем телефонные операторы, работавшие в той же компании.

С тех пор без рекомендаций изменить образ жизни на более подвижный не обходится, наверное, ни одна врачебная рекомендация. Журнал Американского колледжа кардиологов, например, считает нормой 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности (или 75 минут — высокой интенсивности) в неделю для всех взрослых. По мнению авторов, именно такой объем занятий обеспечивает значительное улучшение здоровья для большинства людей. Но это не значит, что всем нужно, говоря условно, бегать марафоны. Те, кто постоянно выходит за пределы своих возможностей во время занятий, сталкиваются с другой серьёзной проблемой — перетренированности.

Её признаки могут включать:

Глубокое чувство усталости;

Потерю энергии;

Хронические простуды, инфекции и другие заболевания;

Бессонницу;

Падение выносливости;

Раздражительность;

Длительную болезненность мышц;

Так называемое плато в физической форме

К тому же, в некоторых научных статьях американских кардиологов высказываются подозрения, что чрезмерная физическая нагрузка может привести к вредным последствиям для сердца — включая фиброз миокарда, кальцификацию коронарных артерий и мерцательную аритмию.

Восемь стаканов… или ещё больше?

В англоязычных источниках часто встречается именно такая рекомендация, но согласно некоторым “гуру” из интернета, “правильное” количество измеряется в литрах. Так что же, обязательно употреблять в день не менее 2 л воды, как они советуют?

Легенду поддерживают и звёзды мирового масштаба: они то и дело говорят в своих интервью, что активное питьё — важнейший секрет их красоты и здоровья. (Особенно, когда приходится открещиваться от вопросов о пластических операциях). Может ли быть всё настолько просто? Американский журналист Чарльз Фишман написал целую книгу-расследование «Большая жажда», в которой утверждает, что идея о ежедневных двух литрах была придумана далёкими от медицины маркетологами... тех компаний, которые выпускают бутилированную воду! Кстати, это весьма масштабный бизнес: объём мирового рынка воды в бутылках к 2022-му обещает достигнуть 320 миллиардов долларов. И к этим сверхприбылям косвенным образом причастны и те самые селебрити, напрямую рекламирующие известные бренды воды (как, например, певица Бейонсе).

На волне этого “водяного помешательства” особенно легковерные начали буквально пичкать себя водой. А потом произошла трагедия: в Англии сорокалетняя мать пятерых детей Жаклин Хенсон умерла от отёка мозга, который возник из-за того, что она пыталась выпить 4 литра воды за два часа.

На самом деле, нервно отмерять объем выпитого ни стаканами, ни литрами, совсем не обязательно. Человечество как-то выживало без этого до сих пор и прекрасно обойдётся и в будущем, когда об этой моде окончательно забудет. По последним научным данным, ощущение жажды формируется в особо чувствительном участке мозга, который называется «терминальная пластинка». Он отслеживает малейшие колебания давления, объёма крови, реагирует и на сами глотательные движения. И активно сигнализирует владельцу, что пора попить, иначе будет плохо, ведь жидкость важна практически для всех физиологических процессов!