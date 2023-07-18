Печень трески: чем полезна и как её есть

Такая разная, но полезная

Есть два вида консервирования печени трески — морской и береговой. В первом случае консервы производят на кораблях-заводах прямо в открытом море. Поймали рыбку — и тут же её в железную банку. “Береговую” печень делают из охлаждённого или замороженного сырья: если перерабатывающий завод расположен далеко от места вылова, без заморозки не обойтись. Такие консервы отличает легкая горечь окисленного жира и более плотная текстура — что, впрочем, не сказывается на пользе продукта.

Для подтверждения этого факта мы даже отдавали в лабораторию на исследование консервы, приготовленные из свежей, охлаждённой и замороженной печени трески. Выяснилось, что омега-3 жирные кислоты присутствовали и в свежем, и в охлаждённом продукте; в консервах из замороженного сырья были обнаружены мононенасыщенные жирные кислоты. Порадовало и то, что ни в одном из образцов не оказалось гельминтов, так как они погибают при пастеризации.

Печень трески — источник рыбьего жира

Не зря в СССР детям давали рыбий жир. Он суперполезный! Наши читатели уже, наверное, знают, что в нём есть те самые омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень «плохого» холестерина. Это в очередной раз подтвердили авторы одного из экспериментов, проведенного медиками из Пакистана. Их подопечные с высоким уровнем холестерина ежедневно получали по 415 миллиграммов рыбьего жира, и уже через месяц холестерин значительно снизился, а давление нормализовалось. А вот обзор, содержащий около 30 исследований на эту тему, опубликованный в журнале Американской кардиологической ассоциации. Один из главных выводов, к которым пришли его авторы: у принимавших рыбий жир гипертоников артериальное давление упало примерно на 3 единицы.

Кроме того, омега-3 поддерживают гормональный фон, помогают справляться с депрессией, благотворно влияют на сердце и сосуды, помогают в профилактике ожирения и даже снижают вероятность болезни Альцгеймера.

Благодаря противовоспалительному эффекту употребление рыбьего жира уменьшает боль в суставах и смягчает симптомы артрита, в частности, неподвижность суставов и отёки. Эти выводы подтверждает британское исследование. В нём приняли участие 58 человек с ревматоидным артритом, которые на протяжении девяти месяцев ежедневно употребляли по 10 граммов рыбьего жира. К концу исследования 39% пациентов смогли сократить приём противовоспалительных препаратов более чем на 30%.

Но и это ещё не всё! В печени трески содержится большое количество витамина D (1000 % от суточной нормы) и А (489%). Оба они — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окисления и воспалительных процессов. Витамин D известен в том числе и тем, что улучшает настроение и снижает риск депрессии. А ретинол (витамин А) необходим для поддержания зрения, репродуктивной функции и улучшения состояния кожи. Вещества в его составе принимают участие также в работе нервной системы, почек, печени, сердца, кишечника и обладают противоопухолевым действием.

На что обратить внимание при покупке

Чтобы печень трески впечатляла изысканным вкусом и принесла пользу здоровью, её нужно правильно выбирать. Если продукт родом из Мурманской или Архангельской области, он точно приготовлен из свежего сырья (в крайнем случае, из охлаждённого). Если произведён в Москве или в любом другом регионе, то наверняка пережил заморозку.

Идеальный состав консервов — печень трески, соль, лавровый лист и специи. И это всё! “Морскую” печень трески в основном упаковывают в жестяные банки, так как их удобнее хранить на корабле. В стеклянной таре чаще всего продается береговой вариант. Стоит обратить внимание и на маркировку товара. Высший сорт — “морская” печень, первый сорт — “береговая”.

Как её правильно есть

Поскольку этот продукт богат жирами (65,7 граммов на 100 граммов веса), не стоит сочетать его с другой жирной и калорийной едой. Он лучше подходит к пище, богатой углеводами — цельнозерновому хлебу, тостам и тарталеткам, картофелю, пасте и крупам. Хорошим дополнением послужат свежие овощи и зелень, так как их клетчатка поможет переваривать полезные жиры. Салаты с печенью трески лучше заправлять не майонезом, а более лёгкими соусами.