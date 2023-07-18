Одинаковая еда каждый день: польза и вред

Больше шансов похудеть

Для тех, кто постоянно борется с лишними килограммами, однообразие в еде может стать палочкой-выручалочкой. Если готовить изо дня в день всего несколько блюд с небольшими вариациями, легче следить за калориями. На завтрак творог с фруктами, на обед грудка с овощами, на ужин рыба с крупами — такая предсказуемость во многом упрощает жизнь. Кроме того, устоявшееся меню позволяет быстрее привыкнуть к правильному питанию и выработать здоровые пищевые привычки без стресса.

Кстати, учёные из Американской кардиологической ассоциации сомневались в пользе разнообразного питании (American Heart Association). Они проанализировали результаты тематических исследований за 17 лет и пришли к выводу, что большой выбор блюд приводит к перееданию. Ведь хочется попробовать и этот мясной салат, и ту сырную закуску, и румяные отбивные с запечённой картошечкой. Потом завершить обед восхитительным десертом. Если же и десерт не один, то здравый смысл вообще замолкает…

Нет мук выбора

А в этом эксперименте приняли участие 1018 студентов из 13 колледжей. Оказалось, люди с высокой умственной нагрузкой чаще других питаются неправильно и страдают от переедания.

Дело в том, что им ежедневно приходится решать множество сложных умственных задач, в результате, мозг настолько устаёт, что требует более калорийной еды и вкусностей. Участники рассказывали, что желание что-то съесть часто возникает под влиянием эмоций или под воздействием внешних раздражителей. Естественно, некоторые из них начинали набирать лишний вес. Значит однообразное и выверенное питание для работников умственного труда очень даже полезно, оно избавит от мук выбора и искушения съесть что-то вредное. Главное, заранее приготовить правильные завтраки, обеды и ужины, и запастись правильными перекусами.

Победа над искушениями

В основные приемы пищи ставку надо делать на одно полноценное блюдо, к такому выводу пришли психологи, отметив, что чем богаче стол, тем выше риск ожирения. Правда, к низкокалорийным овощным блюдам и фруктам это не относится, их инвариантность только приветствуется.

А американские ученые отметили, что разнообразие овощей и фруктов может продлевать жизнь. В рамках эксперимента они изучали влияние рациона на здоровье пациентов. Участие в нем приняли 59 000 женщин. В основном их меню состояло из растительной пищи, цельнозернового хлеба, круп, рыбы и обезжиренных молочных продуктов.

Удивительно, но среди участниц, постоянно включавших в свой рацион не меньше 17 здоровых продуктов, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была на 42% ниже.

Нехватка питательных веществ

Слишком монотонное питание может привести к дефициту витаминов, минералов и других полезных нутриентов. Специалисты из Медицинского центра Огайо (США) наблюдали за состоянием 48 пациентов с почечной недостаточностью, которым требовался гемодиализ, процедура, заметно снижающая количество белка в организме. Такие больные часто жалуются на плохой аппетит и безразличие к еде. Тем не менее, оказалось, что расширенное меню, основанное на полезных продуктах, не только успешно восполняет суточную норму белка, но и значительно улучшает общее самочувствие.

Похожий эксперимент проводился и Американской кардиологической ассоциацией (American Heart Association), с участием 234 пациентов в возрасте 50-70 лет с диагностированной сердечной недостаточностью. У сердечников, предпочитающих слишком однообразное питание, наблюдался явный дефицит витаминов и минералов.

При недостатке питательных веществ организм начинает «поедать» сам себя, что сказывается на здоровье. Решить эту проблему поможет сбалансированное питание с достаточным содержанием белка, полезных жиров и микроэлементов.

О тонкостях внутреннего баланса

Если зацикливаться на определенных продуктах с «ударными» дозами тех или иных витаминов и минералов, организму тоже можно навредить. Например, мёд и сухофрукты могут повысить уровень глюкозы, а в 100 граммах говяжьей печени содержится до 6 дневных норм витамина А, 24 нормы витамина В12 и 10 суточных норм меди.

Специалисты утверждают, что вредно и увлечение протеинами животного происхождения, особенно для почек. Испанцы провели эксперименты с крысами и подтвердили, что высокобелковая диета увеличивает риск воспалительных процессов в печени. Да и сердечно-сосудистая система от неё страдает.

При этом если в питании преобладают крупы, бобовые и хлеб, пусть и цельнозерновой, но не хватает белка животного происхождения, мы не получим некоторые незаменимые аминокислоты. И самое главное — организму не будет доставать витаминов D и В12.

Проблемы с метаболизмом

Да, чем разнообразнее еда, тем лучше обмен веществ. И наоборот. В американском «Журнале о питании» (The Journal of Nutrition) была опубликована статья на эту тему. Исследователи изучили образ жизни 7470 молодых людей 20-ти лет, в особенности их интересовал рацион питания. Действительно, сбалансированное ежедневное меню с включением полезных и питательных продуктов положительно сказывалось на метаболизме. Заодно такая такая диета снизила вероятность появления гипертонии и решила проблему профилактики лишнего веса.

Меньше бактерий

Правильное питание, основанное на разнообразии продуктов, помогает увеличить и количество полезных бактерий в кишечнике. Они важны для борьбы с ненужными килограммами. Поэтому диетологи советуют включать в рацион ферментированные продукты-пробиотики, которые восстанавливают кишечную микрофлору и угнетают рост патогенных микроорганизмов. К ним относятся натуральный йогурт, кефир, ряженка, квашеные овощи, комбуча и молочный гриб.

Сложнее худеть?

Некоторые специалисты уверены, что однообразие не только не помогает сбросить вес, оно создаёт идеальную почву для срывов. Запретный плод, как известно, сладок.

А вот постоянное пополнение списка меню новыми полезными продуктами и блюдами сделает процесс похудения менее болезненным с психологической точки зрения. Поддержали эту идею и американские ученые, пригласив для участие в эксперименте людей самого разного возраста, от 30 до 70 лет с лишним весом. Через полгода те, кто питался правильно и разнообразно, сбросили около 8,6 килограммов. Приверженцы монотонных диет похудели примерно на 6,7 килограммов. У представителей первой группы были более высокими даже показатели по уменьшению талии и сокращению процентного содержания жира в организме.

Однообразие надоедает

Большинству одно и то же изо дня в день надоедает, сложно удерживать себя в рамках правильного питания, особенно на довольно строгих диетах. Но советы диетологов помогут справиться с искушениями. Они предлагают использовать специи и приправы, которые способны изменить вкус привычных блюд, и делать новые заправки для салатов и круп на основе масел. Вместо оливкового масла использовать кунжутное, ореховое, кокосовое, льняное или тыквенное. А ещё добавить в блюдо немного семян или измельчённых орехов. Иными словами, кулинарная фантазия не помешает.

Разноцветные продукты на тарелке тоже создают эффект разнообразия, даже если это просто овощи: красные томаты, жёлтые перцы, оранжевая морковь или зелень. Поскольку цвет продукта зависит от биохимического состава, организм получит все необходимые витамины и минералы.

Некоторые в попытке быстро похудеть доводят питание до крайности, обрекая себя на монодиеты. Вот только подобные эксперименты, особенно в долгосрочной перспективе, опасны для здоровья.

И всё же, эталона не существует, у всех свои предпочтения, одним ближе по духу предсказуемость и проверенный временем набор продуктов. Другие всегда готовы к дегустации новых блюд, еда для них источник удовольствия. Истина же, как всегда, где-то рядом.