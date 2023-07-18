Лапша быстрого приготовления — вред или польза

Разнообразие украсит любое меню

Самым большим количеством “лапшевидных” блюд в Европе может похвастаться, пожалуй, Италия. Здесь масса разнообразных сортов: тальолини, феттучине, паппарделле, тальятелле… Разница, по сути, только в ширине. Пармский шеф-повар Лука Дзанга в одном из сюжетов “Живой Еды” показал нам, как такую лапшу готовила его бабушка, а теперь это делает он сам. Из муки высшего сорта и яиц он замешивает тесто, заворачивает в пленку и оставляет минимум на полчаса полежать. Затем раскатывает, постепенно добавляя муку более грубого помола, и нарезает. Дальше – растягивает её руками, чтобы она стала потоньше. По его словам, секрет – в муке грубого помола: благодаря ей ничего не слипается и лапшинки остаются ровными и красивыми.

Но, пожалуй, самый популярный вид итальянской лапши — спагетти. В промышленных масштабах эти длинные тонкие нити делаются быстро и просто – машины замешивают тесто, продавливают его через дырочки нужной формы и отправляют на сушку.

Азиаты не отстают!

Лапша для Азии – почти то же самое, что спагетти для итальянцев. Специалисты по истории Японии даже говорят, что местные сорта лапши до сравнительно недавнего времени были более дешевым и массовым продуктом, чем рис! Лапшичные здесь на каждом углу. Выбираешь из десятков блюд понравившееся, оплачиваешь… и всего через несколько минут всё готово. Это может быть, например, удон – довольно пресная пшеничная лапша с бульоном и разными добавками. А у тёмной пшеничной лапши – собы – более яркий вкус. Её тоже подают с бульоном и овощами, плюс грибы и даже морская капуста – вот такой интересный набор.

Японцы буквально готовы окунуться в лапшу с головой! В посёлке под названием Хаконе даже существует спа-салон, который предлагает гостям полежать в ванне, полной свиного бульона и лапши. Правда, макароны тут искусственные (переводить хороший продукт не хотят), а вот бульон настоящий.

В Сингапуре – свои особые блюда. Один из самых типичных видов лапши называется лакса. Её готовят с добавлением курицы, соевых ростков, соевого творога тофу, и заливается это всё острым соусом на основе кокосового молока. Там, кстати, лапша даже вошла в мир высокой кухни: в 2016-м одну из уличных лапшичных отметили в элитном гиде Мишлен! И теперь, чтобы отведать бак чор ми – традиционную яичную лапшу со свиным фаршем – к этой очень простой на вид закусочной выстраиваются длинные очереди.

Некоторые эксперты называют королевой азиатских лапшей пад-тай, которая популярна в Таиланде. Её делают из рисовой муки и обжаривают в специальном соусе, который придаёт характерный вкус. Главный ингредиент – сладкие бобы, тамаринд. Этот соус, кстати, можно купить и в России – в отделах азиатской кухни. Подают пад-тай с ростками сои, добавляют тофу, креветки или курицу, посыпают дробленым арахисом, а иногда и заворачивают в омлет. Тут даже без мяса легко наесться, и много пользы благодаря овощам, зелени и орехам.

Суп-лапша и лапша… из гороха?

Ну и, конечно, ещё один классический вид – это суп-лапша. В Казахстане и Киргизии популярен её более сытный родственник, лагман. В Китае он называется созвучно – ламянь. Это разом и первое, и второе – так много лапши, мяса и овощей. Но, пожалуй, самое интересное – способ приготовления. Тесто растягивают, бьют об стол и снова растягивают – пока не получится нужная форма. Завораживает! Такие блюда в Азии едят с характерным причмокиванием. И это неслучайно. Лапша здесь – символ долголетия, поэтому чем она длиннее, тем лучше. Съесть её нужно непременно целиком — считается, что если откусишь кусочек, укоротишь свою жизнь.

А вот один из классических рецептов русской кухни – его можно прочитать в знаменитом «Домострое», изданном в 1550-е годы. “На блюдо лапши, – говорится там, – возьми пол лопатки муки крупитчатой пшеничной, 3 яйца, да золотник перцу”... Подобные блюда делались и из гречневой муки, и даже из гороха: для этого пшеничную муку смешивали с гороховой 50 на 50.

А в “Росписи с царским кушаньем”, книге, изданной в 1610-х годах, фигурировало блюдо «Куря с лапшой во ухе». Речь идёт, конечно, о курице, а «уха» в те времена не обязательно означала рыбный бульон, а просто любой – куриный, мясной или грибной. Часто готовилась лапша, разваренная в молоке (что-то вроде сегодняшнего молочного супа).

Быстро – значит, вредно?

Многие россияне любят и ту самую растворимую лапшу (технологию её производства изобрели в Японии). Есть фанаты, которые вносят в нехитрый рецепт дополнительные ингредиенты: готовят её, например, с яйцами и зеленым луком ли с сосисками, сыром и разнообразными соусами.

Но полезна ли такая еда? Страшилки в интернете говорят, что этот фастфуд буквально отторгается нашим организмом. Есть даже видео о том, как «быстрая» лапша не переварилась в желудке человека через 2 часа! Эксперимент провёл доктор Брейден Куо из Массачусетского госпиталя. Он использовал маленькую камеру, чтобы понять, что именно происходит в желудке после её поедания.

Шумиха вокруг исследования стоит до сих пор. Журналисты обвиняют во всем третбутилгидрохинон – пищевую добавку, которая позволяет продуктам храниться дольше. Но наши эксперты-химики опасений не подтвердили. Они утверждают, что опасности нет: третбутилгидрохинон практически не влияет на переваривание пищи. И предполагают, что в ходе пресловутого эксперимента попросту было съедено очень много макарон (для наглядности), вот тест и определил, что они длительное время не переваривались.

Мы решили всё проверить и отправились на гастроскопию вместе с добровольцем, готовым пострадать ради науки. Для чистоты эксперимента наш постоянный зритель Николай целый день ничего не ел. Сначала делаем ему гастроскопию на голодный желудок, чтобы убедиться, что нет противопоказаний… Затем даём Николаю лапшу быстрого приготовления и отправляемся в кабинет эндоскопии.

Ждём один час – за это время, как уверил нас врач-эндоскопист, от лапши в желудке не останется и следа – и снова идём на процедуру. Что же мы видим? Еда всё еще на том же месте и практически в неизменном виде… Дело в том, что скорость пищеварения может существенно отличаться у разных людей.

Но даже если через 2 часа лапша всё ещё будет оставаться в желудке, это вполне укладывается в норму. Ведь в рецепт обычно входит жир – а он переваривается медленно. Никакой опасности в этом нет – даже наоборот, дольше длится ощущение сытости! И по поводу глутамата натрия и пальмового масла, которые обычно используются при производстве такой лапши, наука давно высказалась – тут тоже никакой опасности нет.

Ну а каково отношение диетологов к самим макаронам? Всё, что делается из пшеничной муки высшего сорта (включая рамен и удон) и из рисовой муки – слишком быстро распадается на простые сахара, а, значит, приближает ожирение. К тому же, очищенные злаки лишены основных полезных питательных компонентов – микроэлементов и витаминов. Такие блюда в общем-то можно включать в рацион, но, например, людям с сахарным диабетом и лишним весом это точно не на пользу. Лучше выбирать лапшу цельнозерновую, гречневую или из твердых сортов пшеницы. Такие виды и не толстят, и содержат витамины группы В, магний, калий, фосфор и медь.

А если уж говорить о настоящей пользе, стоит обратить внимание на лапшу, которая и не лапша вовсе – речь про ту, которую можно приготовить, просто тонко нарезав овощи (например, сырые кабачки). Со свежеприготовленным томатно-чесночным соусом – очень вкусно!

В общем, лапша бывает разной. А вкус и польза, на самом деле, в основном зависят не от неё самой, а от того, с чем вы её едите. Наш выбор – это овощные соусы… Лапша быстрого приготовления не так страшна, как её малюют, главное – не есть исключительно её. Разнообразие в еде – вот наше главное правило! И лапша во всех своих хитросплетениях помогает его выполнять.