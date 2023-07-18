Рассол: реально ли может помочь организму

Рассол — по-своему полезный напиток

Его сила — в процессе ферментации, который запускается в процессе квашения. Дрожжи и бактерии, которые естественным образом присутствуют на овощах и в воздухе, вступают в контакт с сахарами из овощей, и в результате в рассоле появляются органические кислоты — например, уксусная и молочная.

Кроме того, из-за ферментации рассол обогащается витаминами, минералами, эфирными маслами и другими ценными веществами, поступающими из овощей и специй. Чем дольше продукты готовятся, тем более насыщенным, полезным и вкусным получается рассол.

Кстати, этот способ заготовки очень древний. По данным Музея еды Нью-Йорка, впервые засаливать и мариновать овощи начали ещё в 2030 году до нашей эры на Ближнем Востоке и с тех пор даже технология мало изменилась!

В нём есть пробиотики, необходимые для здоровья кишечника

Рассол, ферментированный естественным образом (без добавленного уксуса), содержит молочнокислые бактерии Lactobacillus, которые относят к пробиотикам. Они имеют множество полезных свойств — например, облегчают дискомфорт при синдроме раздражённого кишечника, помогают держать в норме уровень холестерина в крови и способствуют лучшему усвоению кальция. Исследования показали, что молочнокислые бактерии, образующиеся при ферментации огурцов и капусты — ближайшая родня тем, что в йогурте и кефире.

Восстановление мышц после спортивных нагрузок

Огуречный рассол может быть полезным и для мышц. Бывалые атлеты рассказывают о том, что он успокаивает мышечные спазмы после тяжелой физической нагрузки. Для этого достаточно выпить 1/3 стакана, и результат проявится уже через полчаса. Причина в том, что рассол содержит кальций, калий, магний и натрий (электролиты, которые тело теряет во время тренировки вместе с потом) и помогает восстановить их здоровый баланс.

В 2017 году хоккеист команды «Нью-Джерси Девилз» Блейк Коулман, находясь на скамье штрафников, пил огуречный рассол прямо из банки, чем шокировал общественность. Свой поступок он объяснил тем, что такой напиток — отличное средство для предотвращения судорог. Кстати, многие спортсмены подтвердили, что тоже используют рассол для утоления жажды и восстановления мышц.

Есть и научное подтверждение этому. Американские специалисты из Университета Северной Дакоты в ходе эксперимента одну группу пациентов, страдающих судорогами, поили рассолом, а другую водой. У тех, кто пил соленый напиток, облегчение наступало намного быстрее. Правда, речи о лечении не шло, он просто снимал остроту состояния.

Похожие эксперименты проводились и среди пациентов с циррозом печени — это заболевание часто сопровождается мышечными судорогами. Результаты исследования были опубликованы в Американском журнале гастроэнтерологии: в ходе него 74 пациента с циррозом печени в начале приступа выпивали столовую ложку рассола. В результате у 69% добровольцев судороги прекращались или протекали в облегчённой форме.

Спасение от похмельного синдрома

А что же с самой известной суперспособностью солёного напитка? Одна из причин похмелья в том, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма: этанол подавляет гормон вазопрессин, задача которого удерживать воду в организме. Именно поэтому наутро так хочется пить. Чашка рассола восстанавливает электролитный баланс, напитав тело натрием, калием, магнием и кальцием, а также утоляет жажду, нормализует артериальное давление и успокаивает головную боль.

Укроп в рассоле

Есть и секретный ингредиент, который усиливает воздействие напитка. Для соления огурцов традиционно используется укроп, богатый витаминами группы А, В и С. Кроме того, в этой зелени много железа —важного компонента гемоглобина, и марганца, необходимого для функционирования мозга.

К тому же, укроп — ценный природный антиоксидант. Учёные объясняют эту способность фенольными соединениями, обнаруживая в ходе экспериментов ещё и противовоспалительные свойства растения.

Сила капусты

Сок квашеной капусты достоин отдельного упоминания. По своим свойствам он похож на огуречный рассол, но имеет некоторые особенности — в нём, например, больше витамина С. В половине стакана такой жидкости может содержаться до трети суточной нормы аскорбиновой кислоты! Кроме того, в капустном рассоле больше калия, чем в бананах — известных чемпионах по количеству этого микроэлемента.

А польские учёные считают, что сок квашеной капусты способен снизить риск появления опухолей — за счёт снижения экспрессии генов, связанных с раком. В частности, они находят, что среди женщин, которые включают в питание капусту и её рассол, реже встречается рак молочной железы. Практика показывает, что регулярное употребление квашеной капусты оказывает мощное воздействие и на желудочно-кишечный тракт. В целом, конечно, квашеная капуста — это еда живая (и в прямом, и в переносном смысле). Но не панацея: в свежем виде, как и любой другой овощ, капусточка всё-таки полезнее.