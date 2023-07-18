Свинина и говядина: что же полезнее

«Лёгкая» свинина: разве такое бывает?

Свинина — достаточно лёгкое для усвоения мясо, и по сравнению с другими она меньше нагружает печень. Хотя, конечно, не все части туши в этом плане одинаковы. Лопатка, вырезка, филе содержат 150-180 калорий на 100 граммов продукта, а в рёбрышках и шее — 350-400 калорий. Одна из причин «лёгкости» — состав белков и жиров, отличный от говядины. В свинине, например, содержатся даже некоторые ненасыщенные жирные кислоты — те самые, за которые мы ценим оливковое масло. Именно поэтому её чаще используют при производстве детского питания. А тем, кого смущает излишняя жирность, можно возразить: свиное мясо в среднем содержит 6,9 граммов жира на 100 граммов продукта, а говядина — 4,9 граммов. Разница не так уж и велика!

Заглянем в химическую лабораторию

У свинины впечатляющий химический состав. Витамина В3 в ней больше, чем в говядине, а он очень полезен для нервной системы. Есть в свином мясе и другие витамины группы В. В1 помогает пищеварению и улучшает состояние кожи, В5 синтезирует жирные кислоты, холестерин и гормоны надпочечников, а В6 участвует в усвоении белков и образовании гемоглобина. Обогнала свинина говядину и по количеству витамина D, в задачи которого входит укрепление иммунитета и помощь в формировании костной ткани.

По части минералов у свиного мяса тоже всё неплохо: оно, например, отличается повышенной концентрацией селена. Этот элемент улучшает состояние кожи, участвует в выработке гормонов щитовидной железы и помогает обновлению клеток. Также свинина обгоняет говядину по содержанию магния, способного уменьшать жировые отложения на стенках артерий; она богата калием, полезным для сердечно-сосудистой системы, и фосфором, в задачи которого входит поддержка кислотно-щелочного баланса в организме.

Как быть с железом?

Минус свинины в том, что в ней в четыре раза меньше железа, чем в говядине. Но эта проблема решается путём добавления в рацион других продуктов, богатых этим важным минералом. Можно, например, приготовить свинину с чечевицей, гречкой или грибами; с черносливом или зёрнами граната. Самые перспективные в смысле запасов железа овощи — это вяленые томаты, шпинат, мангольд, брокколи, морковь, брюссельская капуста и зелёный горошек.

Неужели от свинины худеют?

Пора развеять стойкое убеждение, что свинина — совсем не диетическое мясо. Американские ученые сделали обзор 12 исследований о влиянии свинины на вес и пришли к выводу, что включение её в питание способно снизить массу тела. С чем это связано? Пока не ясно, нужны дополнительные наблюдения.

Обнаружились и другие плюсы. В ходе одного из совместных экспериментов американских медиков из Вашингтонского университета и Университета Иллинойса их пожилые подопечные каждый день съедали не менее 30 граммов свинины в день. В результате у них улучшилось физическое состояние — оно оценивалось по таким параметрам, как повседневная активность, досуговая и общественная деятельность, подвижность нижних конечностей и общая физическая активность.

Исследователи из Университета Южной Австралии тоже искали ответ на вопрос, как свиное мясо влияет на наше здоровье. Они в течение полугода наблюдали за жизнью 164 человек, которые съедали около килограмма блюд из свинины в неделю. И что же — по окончании эксперимента обнаружилось, что участники похудели (в среднем на 800 граммов каждый)! У них уменьшилась также окружность талии и снизился процент жира в организме.

Ещё одно целительное свойство свинины — поддержка когнитивных функций и ровного настроения. Так считают участники совместного исследования из нескольких австралийских университетов. Правда, на этот раз повлияло не только диетическое мясо, но средиземноморская диета — а она, как известно, богата овощами и оливковым маслом. Но когда к ней добавили свинину, через два месяца у испытуемых повысилась скорость обработки информации и нормализовался эмоциональный фон.

Эти коварные паразиты

Многие ругают свинину за то, что она чаще, чем другое мясо, становится причиной заражения трихинеллой. Этот паразит очень опасен, а порой заражение приводит к летальному исходу! Правда, в современных условиях, когда мясо постоянно проверяют и на производстве, и в торговле, проблема уже сошла на нет — в магазины поступает товар от надёжных производителей, со справкой о ветеринарной экспертизе и безопасности продукта.

Вкусно до поросячьего визга

Некоторые кулинарные эксперты уверяют, что из свинины можно приготовить гораздо больше интересных блюд, чем из говядины. Чего стоят, например, маринованные свиные уши, чипсы из свиной кожи, запечённые свиные пятачки с овощами или свиные хвосты, тушёные в сметане с чесноком. Из свиной головы делают зельц, паштет, тушенку, а сколько видов шашлыка приготовлено из свиной шеи! Из окорока, грудинки, рульки, вырезки, рёбрышек можно сделать множество аппетитных блюд. К тому же свинина готовится быстрее, чем говядина, и получается мягче, нежнее и сочнее.

Современные повара подают даже не до конца прожаренную свинину, что считалось раньше весьма опасным. Но в наши дни — благодаря развитому ветеринарному контролю и сертификации — такие кулинарные изыски уже не выглядят безумной авантюрой. А в Германии едят совсем сырую свинину. Закуска метт бротхен здесь очень популярна. Знаете, что это? Булочка с начинкой из сырого свиного фарша, приправленного луком и специями. Говорят, вкусно!

Прошутто и хамон — лекарство для гурманов

Пармская сыровяленая ветчина прошутто, которую готовят в Италии, не содержит никаких дополнительных ингредиентов, кроме соли, поэтому может считаться натуральным продуктом. То же самое можно сказать и об испанском национальном деликатесе — хамоне. Его делают из прокопчённого и просоленного свиного окорока. Между прочим, есть медицинские исследования, подтверждающие пользу хамона. Например, испанские учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 102 человека в возрасте 25-55 лет. Целых 6 недель они наслаждались иберийским хамоном. У испытуемых отметили явное улучшение функции эндотелия — слоя клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердечных полостей.

А старший консультант Госпитальной клиники Барселоны Рамон Эструх в беседе с Сергеем Малозёмовым уверенно заявил, что хамон не вредит организму — правда, наслаждаться этим продуктом можно лишь в том количестве, в каком это позволяет кошелёк: сыровяленые окорока дорогие даже на родине, не говоря уж о других странах.

Реабилитация сала

Сало тоже, наконец, реабилитировано! В нём, как оказалось, удачно сочетаются жирные кислоты — есть даже линолевая и арахидоновая, которые необходимы для укрепления сосудов. Диетологов уже не пугает идея готовить еду на сале. Это может быть полезнее, чем жарить на некоторых видах растительного масла — поскольку животный жир лучше выдерживает высокие температуры, и при готовке образуется меньше канцерогенов.

Однако не всем можно увлекаться салом — тем, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта, в особенности проблемы с поджелудочной железой, делать этого точно не стоит. Да и для здоровых людей оптимальная доза — пара ломтиков в день, граммов на 20-30 каждый.