Милли: США не смогут довести Украину до паритета с Россией в воздухе

19 июля глава комитета штабов армий США Марк Милли провёл пресс-конференцию на полях Пентагона, где публично заявил, что Вашингтону необходимы годы для доведения украинских ВВС до паритета с российскими, поскольку России обладает существенным превосходством в воздухе.

По словам Милли, передача десяти истребителей F-16 Киеву не поможет ВСУ добиться преимущества над российской авиацией, ввиду чего Соединённые Штаты сконцентрируют свои усилия на укреплении украинских систем противовоздушной обороны.