Красный перец - лучший помощник при выращивании щедрого урожая помидоров

Некоторые дачники помогают томатам при помощи острого перца.

Для таких целей понадобится 1 красный острый перец, который измельчается при помощи терки.

Получившуюся массу засыпают в стакан и заливают водой, дав настояться составу в течение 24 часов под закрытой крышкой.

После раствор процеживают, помещают в пульверизатор и обрабатывают им помидоры.

Такой уход за растениями осуществляется рано утром или поздно вечером во избежание ожогов на листьях.