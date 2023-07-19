Красный перец - лучший помощник при выращивании щедрого урожая помидоров

Некоторые дачники помогают томатам при помощи острого перца.
Для таких целей понадобится 1 красный острый перец, который измельчается при помощи терки.
Получившуюся массу засыпают в стакан и заливают водой, дав настояться составу в течение 24 часов под закрытой крышкой.
После раствор процеживают, помещают в пульверизатор и обрабатывают им помидоры.
Такой уход за растениями осуществляется рано утром или поздно вечером во избежание ожогов на листьях.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__