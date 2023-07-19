Владельцем юрмальской виллы, которую арендует Пугачева, является экс-жених Собчак Шусторович

Алла Пугачева хорошо знакома с Александром Шусторовичем, недавно купившим любимую виллу певицы, по этой причине с арендой недвижимости и традиционным отдыхом звездного семейства в Юрмале проблем не возникло.

Когда миллиардер встречался с Ксенией Собчак, он жил в Филипповском переулке российской столицы по соседству с Аллой Борисовной.

Виллу "Марта" богач приобрел за 6000 000 евро у банкира Красовицкого, который изначально хотел выручить за особняк 15 000 000 у.е.

Недвижимость досталась Шусторовичу со всей мебелью, бытовой техникой, домашним кинотеатром, теннисным тренажером и другими благами.